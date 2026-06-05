L’Università Kore diventa sede di abilitazione per commercialisti: è la quarta in Sicilia

L’Università Kore di Enna entra tra le sedi abilitate allo svolgimento dell’esame di Stato per l’accesso alla professione di Dottore commercialista, grazie a un accordo siglato con gli Ordini professionali di Enna, Agrigento, Caltanissetta e Gela. Un risultato che consente all’Ateneo ennese di diventare la quarta sede di abilitazione in Sicilia, dopo Palermo, Catania e Messina.

Soddisfazione è stata espressa dai presidenti degli Ordini coinvolti – Marco Montesano, Calogero Dolcimascolo, Giuseppe Lacagnina e Mariangela Faraci – che hanno sottolineato il valore strategico dell’iniziativa per il territorio e per i giovani professionisti dell’area centro-meridionale dell’Isola.

Il gruppo ristretto

Per la Kore si tratta del completamento di un percorso perseguito negli ultimi anni con l’obiettivo di ampliare la propria offerta formativa e professionale. Con questo riconoscimento, l’Ateneo ennese entra inoltre nel ristretto gruppo delle università private italiane abilitate all’accesso alla professione di commercialista: sono appena sei in tutta Italia e la Kore è l’unica realtà privata del Mezzogiorno al di sotto di Roma.

Nelle circoscrizioni di Agrigento, Caltanissetta, Enna e Gela operano attualmente circa 1.200 commercialisti, mentre sono 84 i tirocinanti impegnati negli studi professionali del comprensorio.

L’Università Kore offre corsi di laurea in Economia e management e in Direzione aziendale, oltre a un dottorato di ricerca in Studi economici e giuridici. Ospita inoltre l’unica Business School della Sicilia ed è già sede degli esami di abilitazione per Psicologi, svolti in collaborazione con l’Università di Catania nell’ambito di una consolidata esperienza condivisa.