Giustizia, l’Area interna di Troina chiede al Governo un Tribunale

L’Area Interna di Troina chiede al Ministero della Giustizia di inserire nel disegno di legge n. 2646 del 3 ottobre 2025 “Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie” il ripristino del Tribunale di Nicosia o l’istituzione di nuovo tribunale nell’ambito dei territori dell’Area Interna di Troina, che comprende 14 comuni dei 20 comuni dell’ennese, e dell’Area Interna dei Nebrodi in cui ricade Mistretta, e di una nuova casa circondariale.

L’esempio di Bassano del Grappa

Questa richiesta dell’Area Interna di Troina trae ispirazione dal fatto che il suddetto disegno di legge prevede la ricostituzione di Bassano del Grappa con la motivazione di “soddisfare la necessità di avvicinare a questo territorio un servizio essenziale, quale è quello dell’amministrazione della giustizia”. Nello stesso disegno di legge si prevede anche “il ripristino di tribunali e sezioni distaccate precedentemente soppressi. Il comma 1 prevede il ripristino dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto e delle relative procure della Repubblica”.

Lo spettro dello spopolamento

Tra le cause dello spopolamento delle Aree Interne di Troina e dei Nebrodi, il consiglio dell’Unione dei Comuni dell’Area Interna di Troina indica la soppressione dei tribunali di Nicosia e di Mistretta. Per il debole tessuto socio-economico di queste due aree interne, la soppressione dei due tribunali è stato “un terribile contraccolpo” che ne ha aggravato “la marginalizzazione e il conseguente spopolamento”. L’Unione dei Comuni dell’Area Interna di Troina considera i presidi di legalità, come i tribunali, al pari degli altri degli atri servizi di cittadinanza, quali sanità, istruzioni e mobilità, indispensabili per arrestare lo spopolamento delle aree interne. Sono aree molto vaste e isolate geograficamente per l‘inadeguatezza delle vie di comunicazione e dei servizi di trasporto urbano. Condizioni che favoriscono la presenza di famiglie mafiose in queste aree a forte vocazione agro-silvo-pastorale.