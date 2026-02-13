La salute è un puzzle di scelte quotidiane, convegno giovedì 19 febbraio a Valverde

Si terrà giovedì 19 febbraio 2026, alle ore 15:30, presso l’Auditorium della Scuola C. Valverde (ex Magistrale) di Enna, il convegno dal titolo “La Salute è un puzzle di scelte quotidiane. Momenti di riflessione su tematiche alleate della prevenzione”.

L’evento è organizzato dall’ASP di Enna in sinergia con il Comune di Enna, l’Istituto Comprensivo Santa Chiara, il Centro Sportivo Italiano e la UISP – Sport per tutti, con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza delle scelte quotidiane per il benessere individuale e collettivo.

“Il convegno – evidenzia il Direttore Generale, dott. Mario Zappia – rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, professionisti della salute e cittadini, con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza che la prevenzione nasce dalle scelte quotidiane e dalla conoscenza.”

Dopo i saluti istituzionali, i lavori saranno aperti dalla Dott.ssa Eleonora Caramanna, Responsabile UOS EPSA e Coordinatore del Piano Regionale di Prevenzione, che illustrerà le attività del Piano Regionale di Prevenzione 2020/2025.

Il convegno si articolerà in diversi ambiti tematici e sono previsti gli interventi di: Carmen Cristina Pulvirenti, Dirigente Psicologo – Educazione e Promozione della Salute: “Il movimento è prevenzione: ogni passo è salute, ogni gesto è benessere”; Bombara Salvino, Presidente Centro Sportivo Italiano; Riccardo Caccamo, Presidente Comitato Territoriale UISP Enna; Valerio Calabrese, Medico Informazione Specialistica – Igiene e Medicina Preventiva KORE: Educazione e sicurezza alimentare; Maria Fascetto, Direttore UOC Laboratorio Sanità Pubblica e Referente Regionale per la Sicurezza Chimica: “Conoscere per prevenire: sicurezza chimica e gestione del rischio”; Ornella Blanca, Responsabile Centro Gestionale Screening: “La prevenzione parte dagli screening”; Calogero Russo, Direttore UOC Farmacia Territoriale, e Mario Giuffrida, Dirigente Farmacista: “L’utilizzo corretto dei farmaci e strategie per migliorare l’aderenza terapeutica”; Franco Belbruno, Direttore UOC Epidemiologia Sanitaria: “Conoscere i vaccini”; Venturina Arena, Dirigente Psicologo – Educazione e Promozione della Salute: “Lo stile di vita come strumento per la prevenzione degli incidenti domestici e stradali”.



