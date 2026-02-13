Poste italiane: a san Valentino nell’ufficio postale di Enna centro le cartoline per gli innamorati
Comunicati Stampa - 13/02/2026
Poste Italiane celebra anche quest’anno la Festa degli Innamorati dedicando a San Valentino una colorata cartolina filatelica.
Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare in modo originale una giornata speciale, spedendo un messaggio d’amore al proprio partner vicino o lontano.
La cartolina semplice è disponibile nell’ufficio postale con sportello filatelico di Enna Centro sito in via Alessandro Volta, e online su poste.it.
La cartolina puzzle dal titolo “L’amore è una combinazione segreta” consente invece al destinatario di divertirsi a ricomporre il puzzle e scoprire il messaggio d’amore.