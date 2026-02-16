Il no a Crisafulli, il Comitato: “Non facciamo politica e non siamo candidati alle elezioni”

Il Comitato Senza Acqua Enna assicura che il suo direttivo non parteciperà alle prossime elezioni amministrative. E’ quanto emerge, in una nota, in cui lo stesso Comitato intende sgomberare il dubbio circa una sua discesa in campo, insinuatosi in città dopo la critiche alla candidatura a sindaco del senatore, Mirello Crisafulli, esponente del Pd.

La nota del Comitato

“Desideriamo smentire categoricamente – si legge nella nota – ogni voce riguardante una presunta partecipazione del direttivo del Comitato alle prossime competizioni elettorali. Il Comitato dichiara pubblicamente che non presenterà liste, non sosterrà candidati né si impegnerà in alcun modo nella contesa politica, né a Enna né in altri comuni”.

Mani libere a chi vorrà candidarsi

Allo stesso tempo, il Comitato afferma che non legherà le mani a chi deciderà di volersi candidare. “Resta inteso – prosegue – che i componenti del Comitato, in quanto liberi cittadini, conservano la piena facoltà di intraprendere eventuali percorsi politici individuali in linea con il proprio pensiero, rinunciando da quel momento a far parte del direttivo nonché a rappresentare le decisioni del Comitato stesso”.

La matrice civica

Il Comitato rivendica la sua matrice “civica e trasversale” legata “alla difesa del diritto fondamentale all’acqua” e contestualmente si dice amareggiato per le “offese gratuite e ingiustificate nei nostri confronti”, avendo criticato, fin dalla sua fondazione “destra e sinistra, passando per il centro”.

Il no a Crisafulli

In merito al suo no a Crisafulli, il Comitato precisa che non è dettato da “logiche di politica partitica” ma è connesso ad “un esercizio di memoria storica e civile che non può essere silenziato” per via, secondo lo stesso Comitato, delle posizioni del senatore verso la gestione privata del sistema idrico.