Valguarnera verso le elezioni: “Se terzo mandato sì, avanti con Draià”

I sostenitori della sindaca di Valguarnera rompono gli indugi e si schierano apertamente: se la riforma in discussione all’Ars dovesse introdurre il terzo mandato per i sindaci dei Comuni sotto i 10 mila abitanti, la candidatura di Francesca Draià sarà sostenuta senza esitazioni.

La nota

In una nota congiunta, i consiglieri comunali e assessori Enrico Scozzarella, Sara Pecora, Andrea Di Gristina, Gianluca Arena, Carmelo Auzzino, Lorenzo Scarlata e Francesca Ingari, insieme al Presidente del Consiglio comunale, ufficializzano la linea politica in vista delle elezioni amministrative di fine maggio 2026.

La riforma all’Ars per il terzo mandato

Al centro della posizione del gruppo c’è il disegno di legge attualmente all’esame dell’Assemblea Regionale Siciliana che prevede la possibilità di un terzo mandato per i primi cittadini dei piccoli Comuni. Un passaggio normativo che potrebbe cambiare gli equilibri della prossima tornata elettorale.

L’alternativa

Ma il gruppo chiarisce anche lo scenario alternativo. Qualora la norma non dovesse essere approvata e la sindaca non potesse ricandidarsi, la scelta non sarà esterna alla compagine attuale.

“Il progetto viene prima delle persone – affermano – e se non fosse possibile la ricandidatura della sindaca, si pescherà nella stessa squadra. La candidatura sarà espressione dell’attuale gruppo di governo, nel segno della continuità e della competenza”.



Un messaggio politico netto, che punta a blindare l’unità interna e a marcare il campo in vista della competizione elettorale. “La sfida del 2026 – concludono – non è tra passato e futuro, ma tra improvvisazione e continuità responsabile. Amministrare un Comune significa conoscere la macchina amministrativa e assumersi responsabilità”.

Nelle prossime settimane la maggioranza annuncia l’apertura di un confronto pubblico per presentare nel dettaglio il progetto politico-amministrativo e raccogliere contributi dalla cittadinanza.

La partita per il 2026, intanto, entra ufficialmente nel vivo.

