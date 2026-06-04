Agira, Lombardo incontra il sindaco Marchese: focus su castello, piscina e turismo

Visita ad Agira dell’ex presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo, che ha incontrato il neo sindaco Franco Marchese, il vicesindaco Maria Greco, i componenti della giunta comunale e il futuro presidente del Consiglio comunale.

Confronto sulle prospettive di sviluppo

L’incontro, riferisce una nota del Mpa, ha rappresentato un’occasione di confronto sulle prospettive di sviluppo del territorio e sulle priorità amministrative che caratterizzeranno il nuovo corso politico della città.

Nel corso della riunione sono stati approfonditi alcuni dei principali punti del programma elettorale dell’amministrazione Marchese, con particolare attenzione ai progetti di valorizzazione del patrimonio storico e delle infrastrutture cittadine.

Focus su castello, piscina e turismo

Tra i temi affrontati figurano la riqualificazione del Castello di Agira e il rilancio della piscina comunale. Spazio anche alle opportunità di sviluppo turistico, con un approfondimento sull’esperienza dell’albergo diffuso nella parte alta del centro storico, modello di accoglienza finalizzato alla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente.

Nel corso dell’incontro è stata inoltre richiamata la vista panoramica sul Lago Pozzillo e sull’Etna quale elemento che caratterizza il progetto turistico. Il sindaco Marchese, conclude la nota, ha ringraziato Lombardo per la visita e per il confronto costruttivo, ribadendo l’impegno dell’amministrazione nel portare avanti i progetti condivisi con i cittadini e nel costruire una visione di sviluppo sostenibile per il territorio.