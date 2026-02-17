Attese, silenzi e bisogno d’amore: la pièce “Il filo” al teatro Marcello Puglisi di Palermo

Salvatore Di Salvo porta in scena tre storie unite dal filo del telefono, per raccontare relazioni fragili e il desiderio di sentirsi ascoltati





Quante volte è capitato di parlare al telefono e restare in attesa di una risposta? Di aggrapparsi a una voce, a un silenzio, a un filo che sembra l’unico legame rimasto con qualcuno? Sono esperienze comuni, che prima o poi attraversano la vita di tutti. “Il filo”, pièce teatrale in due tempi con adattamento testi e regia di Salvatore Di Salvo, andrà in scena sabato 21 febbraio alle ore 20.30 al teatro Marcello Puglisi di Palermo, all’interno della rassegna “Trame e Identità” di Panormos Officina Artistica e L’Incanto di Iris.

Lo spettacolo, prodotto dall’Associazione Culturale TeatrAnima di Agrigento, nasce dall’intreccio di tre testi teatrali del Novecento: “La voce umana” di Jean Cocteau, “Il Natale di Harry” di Steven Berkoff e “Scritto apposta per me” di Aldo Nicolaj. Tre storie diverse ma legate da un elemento comune: il telefono. Non solo un oggetto, ma un filo che tiene insieme speranze, paure, ricordi e incomprensioni.

In “La voce umana” una donna parla con l’uomo che l’ha lasciata e il pubblico ascolta solo lei, immaginando l’altra metà del dialogo. In “Il Natale di Harry” un uomo affronta la solitudine delle Feste, quando l’idea di famiglia e felicità si scontra con la realtà. In “Scritto apposta per me” una giovane attrice si trova a fare i conti con paure e fantasmi interiori. Tre storie unite dallo stesso bisogno di sentirsi amati, ascoltati, riconosciuti.

Attraverso questi testi, l’autore e regista Salvatore Di Salvo costruisce un percorso teatrale che parla a chiunque abbia vissuto un cambio nella propria vita, in corrispondenza di una telefonata, un addio, un’attesa. In scena: Marcella Rizzo, Zaira Picone e Salvo Preti.

Inserito nel cartellone della rassegna “Trame e Identità” di Panormos Officina Artistica e L’Incanto di Iris, lo spettacolo invita a riflettere su quanto i legami siano fragili ma fondamentali, e su quanto il bisogno di amore resti una delle forze più potenti dell’essere umano.





