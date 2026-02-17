Carnevale, giocattoli e maschere per bambini pericolosi: sequestrati 43 mila prodotti

Maschere, giocattoli, gadget colorati pronti per finire nelle mani dei bambini. Ma dietro l’apparenza festosa del Carnevale si nascondevano prodotti privi delle minime garanzie di sicurezza. Oltre 43 mila articoli sono stati sequestrati nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Enna al termine di una serie di controlli mirati nel settore della sicurezza dei prodotti.

Il blitz della Finanza

Il piano di interventi è scattato alla vigilia dei festeggiamenti, quando la domanda di costumi e accessori aumenta sensibilmente. Le Fiamme Gialle hanno passato al setaccio empori ed esercizi commerciali nei comuni di Catenanuova, Piazza Armerina e Nicosia. Sugli scaffali, migliaia di articoli destinati in gran parte ai più piccoli.

Dove sono scattati i controlli

All’ingresso nei locali, i militari del Gruppo di Enna e delle Tenenze di Nicosia e Piazza Armerina hanno riscontrato irregolarità diffuse: prodotti privi delle indicazioni obbligatorie previste dal Codice del Consumo. Mancavano informazioni essenziali come il luogo d’origine, i dati del produttore o dell’importatore, le istruzioni per l’uso, le precauzioni e la destinazione d’impiego.

In numerosi casi, le etichette riportavano diciture generiche, insufficienti a garantire tracciabilità e sicurezza. Ancora più grave l’assenza della marcatura “CE”, il marchio che certifica la conformità ai requisiti europei in materia di sicurezza, salute e tutela ambientale. Senza quel simbolo, non vi è alcuna attestazione che il prodotto sia stato sottoposto ai controlli previsti.

I pericoli per l’utenza

Il rischio non è solo formale. Articoli di bassa qualità, realizzati con materiali non certificati, possono contenere sostanze nocive o presentare difetti strutturali tali da provocare incidenti: parti che si staccano facilmente, componenti ingeribili, vernici o plastiche potenzialmente dannose. A essere esposti sono soprattutto i bambini, principali destinatari di maschere, giocattoli e accessori carnevaleschi.

Il sequestro

L’intera merce è stata sottoposta a sequestro amministrativo. I rappresentanti legali delle imprese coinvolte sono stati segnalati alla Camera di Commercio per l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.