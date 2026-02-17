Il vento ferma il Carnevale: rinviate le sfilate a Enna e Agira, polemica sul centro fieristico

Le avverse condizioni meteo fermano il Carnevale in provincia di Enna. Il vento ha costretto le amministrazioni locali a rivedere i programmi delle sfilate previste per oggi, martedì 17 febbraio. A Enna l’evento è stato rinviato, mentre ad Agira la manifestazione è stata annullata.

Enna, il Carnevale Solidale slitta a giovedì 19 febbraio

Nel capoluogo, il Comune di Enna ha disposto il rinvio della sfilata prevista nell’ambito del Carnevale Solidale 2026. La manifestazione si terrà giovedì 19 febbraio. La decisione è stata assunta a causa del maltempo, come spiegato dall’Assessore agli eventi, Mirko Milano:

«Abbiamo ritenuto opportuno spostare la manifestazione per garantire la sicurezza dei partecipanti».

Una scelta dettata esclusivamente da ragioni di tutela dell’incolumità pubblica. L’assessore ha inoltre precisato che l’amministrazione ha consultato il Vicario foraneo della città, Don Sebastiano Rossignolo, poiché la nuova data cade già nel periodo di Quaresima:

«Per tale ragione abbiamo anche consultato il Vicario foraneo della città, considerato che giovedì saremo già in periodo di quaresima e non volendo urtare lo spirito religioso della comunità ennese».

Il Comune ha dunque optato per una soluzione che coniugasse sicurezza e rispetto delle tradizioni religiose.

Agira, Carnevale annullato per vento forte

Diversa la situazione ad Agira, dove il Carnevale in programma per oggi è stato definitivamente annullato. A comunicarlo è stata Legambiente Agira, che ha organizzato l’iniziativa. In una nota diffusa alla cittadinanza si legge: «Viste le condizioni meteo e il vento, il Carnevale di oggi, martedì 17, viene annullato. Ci vediamo sabato 21».

La precisazione sul Centro fieristico

Successivamente, l’associazione è intervenuta per chiarire alcune voci circolate in città. In particolare, è stata esclusa qualsiasi ipotesi di inagibilità del Centro Fieristico.

«Per una questione di chiarezza – precisano – le sfilate di Carnevale all’interno del Centro Fieristico, richieste da numerose persone, non è possibile effettuarle in quanto non vi è la licenza di pubblico spettacolo, essendo un luogo chiuso, per il quale si devono osservare determinati requisiti normativi di sicurezza antincendio ad oggi molto restrittive».

E ancora: «Chi dirama false notizie di inagibilità della struttura risultano essere false. L’annullamento delle serate è causato solo ed esclusivamente per tutelare la salute e l’incolumità di tutti».