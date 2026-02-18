Elezioni, Gargaglione incontra gli artigiani, fissa il programma ed apre alle altre forze politiche

Esce allo scoperto Paolo Gargaglione, presidente del Consiglio comunale di Enna, nella corsa a sindaco. Il movimento civico Enna Futura, di cui è presidente, incontrerà oggi, insieme al portavoce del movimento, il consigliere comunale, Dario Cardaci, le forze economiche della città nella sede di Confartigianato. In proiezione delle elezioni previste nella prossima primavera, Gargaglione ed i suoi fedelissimi hanno deciso di battere sui temi legati al rilancio economico, urbanistico ed ambientale della città.

Il Patto con la città: le priorità del programma elettorale

“L’appuntamento odierno si inserisce in questo cammino strutturato, ponendo al centro il rilancio dell’artigianato e il ruolo delle comunità energetiche come strumenti concreti di crescita” si legge nella nota, in cui si sottolinea che altri incontri sono stati organizzati dal Movimento.

Sul piano elettorale, l’area di Gargaglione, che può contare sul sostegno della forzista Luisa Lantieri, ha fissato dei punti sul programma elettorale, inseriti nel cosiddetto Patto con la città, che vedono al centro “la rivitalizzazione della parte storica della Città, anche con il coinvolgimento fattivo dell’università Kore, revisione della mobilità urbana, con particolare attenzione al collegamento tra le tre macro aree della città (Pergusa, Enna Bassa e Enna Alta) ed un programma straordinario di manutenzione della viabilità urbana e rurale, rilancio sul futuro dell’autodromo e della conca pergusina”.

Il quadro politico: Centrodestra indeciso

Lo scenario politico appare ancora molto frammentato, specialmente nell’area del Centrodestra -rappresentato da diverse anime, tra cui civiche – che non ha ancora trovato un accordo politico tantomeno un candidato a sindaco su cui convergere.

La variabile Mirello

Gargaglione offre una sponda, anche perché dall’altra parte il Centrosinistra, peraltro con un’egemonia pressoché totale del Pd, si sarebbe compattato con Mirello Crisafulli anche se la riserva non è stata sciolta, forse volutamente per evitare agli avversari di compattarsi rapidamente per battere il Barone Rosso.

L’apertura di Gargaglione

“Siamo, inoltre, disponibili, sulla base di questo solenne Patto con la Città, a confrontarci con le altre forze politiche, rispettosi delle loro ragioni, ma non perdendo la nostra identità e la nostra coerenza” conclude la nota del Movimento