Enna, calcinacci dal ponticello di via Trieste: intervento dei vigili del fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco in mattinata ad Enna alta, dove si è reso necessario un sopralluogo urgente sul ponticello di via Trieste.

Cosa è accaduto

Secondo quanto spiegato da fonti del Comune di Enna, si sarebbe verificato il cedimento di alcuni calcinacci dalla struttura. Una situazione che, pur non presentando particolari criticità strutturali, ha richiesto un tempestivo intervento per la messa in sicurezza dell’area interessata.

Nessun divieto di transito

Non si registrano situazioni di pericolo imminente: proprio per questo motivo la Polizia Municipale di Enna, presente sul posto per monitorare la viabilità, non ha disposto l’interdizione al traffico nel tratto interessato dai lavori. La circolazione è rimasta regolarmente aperta, con controlli a vista durante le operazioni di messa in sicurezza.

I carabinieri

Sul luogo dell’intervento anche i militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Enna, che hanno supportato le attività di controllo e garantito la sicurezza dell’area durante le operazioni. L’episodio, fortunatamente, non ha causato danni a persone o veicoli.