Musica: a Catania, dal 21 al 27 febbraio, tre concerti per la rassegna Intermittenze

Si comincia sabato con i Dancemalora, mercoledì prende il via “Suono interiore”, ciclo di tre live meditativi con l’artista e sound designer Sonia Brex, e venerdì si chiude con gli Harundo, duo catanese nato agli inizi degli anni 2000

Con tre concerti nell’arco di una settimana – e fra questi il primo dei live meditativi con la guida di Sonia Brex – riprende a Catania il cartellone di “Intermittenze” quarta edizione della rassegna di musiche trasversali ospitata negli spazi multifunzionali del Tinni Tinni Arts Club (via Scuto 19, zona Castello Ursino).

Si comincia sabato 21 febbraio, ore 21, con i Dancemalora, band che fa del rock il pretesto compositivo per esplorare le sonorità dell’alternative rock, del noise e del rock concettuale, cercando di scavalcarne i confini, alla ricerca continua di nuovi linguaggi. I Dancemalora sono Alberto Finocchiaro (chitarra e voce); Daniele Lo Re (basso); Ence Fedele (synth e tastiere) e Marco Galati (batteria). Dopo aver vinto il festival Lavicarock (2019), pubblicano il loro primo singolo “Berlino”, accompagnato da un video, diretto e girato da Ence mentre il testo è di Orazio Condorelli, regista di teatro contemporaneo con il quale la band collabora attivamente. Nel 2021 esce l’omonimo disco d’esordio, accompagnato da un video.

Mercoledì 25 febbraio, ore 19, prende il via “Suono interiore”, ciclo di live meditativi novità assoluta di questa edizione 2026 di Intermittenze: tre appuntamenti (i successivi sono il 25 marzo e il 29 aprile) con la guida di Sonia Brex – artista, sound designer ed interprete con una grande esperienza in pratiche di consapevolezza sonora ed ascolto profondo – che fondono composizione, sound design e pratiche di introspezione che invitano a rallentare e ad abitare il tempo dell’ascolto. “Sono pensati come esperienze immersive di ascolto – spiega Mario Gulisano, direttore artistico di “Intermittenze” – in cui la musica non è semplicemente eseguita, ma diventa un ambiente vibrazionale da abitare. Attraverso l’uso della voce, loop station e strumenti acustici, Brex crea spazi sonori che favoriscono la presenza, il rilassamento e l’attenzione profonda”. I live di “Suono interiore2 iniziano alle ore 19, i posti sono limitati ed è consigliata la prenotazione (345 5206150)

Ultimo concerto di febbraio venerdì 27 con Harundo, duo catanese che – nato agli inizi degli anni 2000 da un’idea del bassista Gianpiero Cannata oggi in coppia con il percussionista Guido Fasanaro – sfugge ad ogni definizione. I brani strumentali risultano paesaggi sonori acustici ed elettrici, in cui la world music dialoga con la musica ambient, il funk, il minimalismo. Le composizioni originali si nutrono di molteplici influenze, dalla energia ispano-celtica delle passacalles, alle gavotte celtiche dell’area bretone, e poi ancora i canti nostalgici dei marinai scandinavi, fino ad arrivare agli incalzanti ritmi kletzmer, alle rachenitze bulgare ed alle danze balcaniche, coi loro tipici andamenti irregolari.

Il cartellone 2026 – con la direzione artistica Mario Gulisano e il coordinamento di Maurizio Cuzzocrea – prosegue nel mese di marzo e aprile come segue: sabato 07 con Battiti e Respiri (ritmi primordiali, suoni ancestrali); sabato 14 marzo primo focus sulla storia del jazz con Jazz_100 (#1 le origini del jazz classico); venerdì 27 marzo Corde Sciolte (jazz con influenze manouche, blues e improvvisazione); sabato 11 aprile secondo appuntamento di Jazz_100 (#2 la rivoluzione del jazz oltre la tradizione); sabato 18 aprile di scena Ríoghnach Connolly (una voce dal cuore dell’Irlanda); infine venerdì 24 aprile Saarenkylä Trio (jazz nordico e folk finlandese).

Il progetto “Intermittenze” è stato realizzato con il contributo della Regione Siciliana – Assessorato Turismo e Spettacolo; di Puglia Sounds – Puglia Culture; e dell’Istituto Finlandese (Roma). Biglietti: concerti da 5/10 euro al botteghino; live meditativi 10 euro; posti limitati. Info/Whatsapp 345 5206150 www.associazione-darshan.it



