“Two Stars”, il nuovo singolo della serie animata “Questo è Papà” di Davide Vinciprova che dà voce ai fratelli separati.

Dopo il successo del primo brano ” Day by day”, arriva “Two Stars”, secondo singolo della colonna sonora della serie animata tratta dal libro “Questo è Papà”, scritto dal Presidente del Movimento Centralità Familiare e Ambasciatore Davide Vinciprova.

Un progetto artistico e culturale che continua a far discutere e riflettere, affrontando con delicatezza ma anche con coraggio il tema dei legami familiari spezzati e del diritto dei figli a mantenere relazioni significative.





Due stelle, un unico cielo

“Two Stars” racconta la storia di un bambino e di una bambina, (fratello e sorelle di madri diverse), che desiderano conoscersi, crescere insieme, condividere esperienze, scoperte e affetto. Due “stelle” nate sotto lo stesso cielo, ma costrette a brillare separate.

Nel testo emerge la voglia innocente di costruire un rapporto autentico, frenata dall’egoismo di un’adulta che ostacola l’incontro e la relazione tra i due. Una scelta che genera conseguenze profonde come smarrimento, senso di perdita, domande senza risposta e una crescita emotiva segnata dall’assenza.

Il brano alterna strofe intime a un ritornello intenso e simbolico, in cui le due stelle continuano a cercarsi nonostante la distanza. La metafora celeste diventa così un invito alla speranza, anche se separate dalle nuvole, le stelle restano parte dello stesso universo.





Una colonna sonora che parla ai bambini (e agli adulti)

La serie animata “Questo è papà” si propone di raccontare le dinamiche familiari dal punto di vista dei più piccoli, dando voce ai loro sentimenti spesso inascoltati. “Two Stars” si inserisce in questo percorso come un tassello emotivo centrale perché non rappresenta solo una canzone, ma un messaggio sociale.

Il Movimento Centralità Familiare del Presidente Davide Vinciprova, sostiene da tempo il diritto dei figli a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambe le figure genitoriali e con i fratelli o le sorelle. In questo contesto, la musica diventa strumento di sensibilizzazione e dialogo.





Arte e impegno civile

Con “Two Stars”, la colonna sonora si arricchisce di una dimensione universale. La storia dei due fratelli non è solo un caso narrativo, ma rappresenta una realtà che molte famiglie vivono tra conflitti, separazioni e incomprensioni.

Il singolo punta a toccare il cuore di genitori, educatori e istituzioni, invitando a mettere al centro il benessere dei minori perché, come suggerisce il brano, nessuna scelta adulta dovrebbe oscurare la luce di due stelle che vogliono semplicemente brillare insieme.

Con questo secondo capitolo musicale, la serie conferma la vocazione di raccontare con sensibilità temi complessi, offrendo uno spazio di ascolto e riflessione attraverso il linguaggio immediato e potente della musica.





“Two Stars” è disponibile su tutte le piattaforme digitali come spotify, youtube, amazon music, apple music, instagram, facebook, tik tok e tante altre.





