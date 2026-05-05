A Leonforte si celebra la festa dell’Identità siciliana

Approda per la prima volta a Leonforte, il 16 e 17 maggio, la IV Festa dell’Identità siciliana, manifestazione itinerante ideata dal movimento Siciliani Liberi e patrocinata dal Comune. L’evento, che si snoderà tra Villa Bonsignore e l’Ecomuseo, si propone come un presidio di “resistenza culturale” per riscoprire le radici storiche, linguistiche e produttive dell’entroterra ennese.

Il programma

Il programma di sabato 16 sarà dedicato all’approfondimento scientifico: dall’eredità dei principi Branciforti, illustrata da Fabio D’Angelo, al dibattito tecnico-filologico sull’idioma leonfortese con gli esperti di Sicilia Antica e dell’Accademia della Lingua Siciliana. Spazio anche alla figura storica di Agata Lanza e alla tradizione orale con l’analisi del libro “U Lamentu” di Alfredo Crimì, prima della visita monumentale alla Granfonte.

La tavolata di San Giuseppe

La giornata di domenica 17 celebrerà invece il legame con la terra: mercatino a chilometro zero, escursioni nei campi e focus sulle eccellenze locali quali la pesca IGP, la fava larga e la lenticchia nera. Momento centrale sarà la devozione popolare con la Tavolata di San Giuseppe, preceduta da un laboratorio di intarsio dei pani votivi (Cudduri) e conclusa dallo spettacolo del Gruppo Folkloristico Gran Fonte. La kermesse mira a trasformare la memoria storica in consapevolezza civile per le nuove generazioni.

Foto tratta da pagina Facebook Ecomuseo-Branciforti