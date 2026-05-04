Spaccio di droga e rapina a Leonforte: condannato ad un anno e mezzo di carcere

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un tunisino in esecuzione di un provvedimento per pene concorrenti emesso dalla Procura Generale di Palermo. L’operazione, condotta congiuntamente dalla Squadra Mobile di Enna e dal Commissariato di Leonforte, ha portato alla carcerazione dell’uomo, che dovrà scontare una pena complessiva di 18 mesi di reclusione.

I reati

I reati contestati al destinatario del provvedimento riguardano violazioni in materia di stupefacenti, rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

Va in carcere

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito nella Casa Circondariale di Enna per scontare la condanna.