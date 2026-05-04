Elezioni a Enna, Messina escluso dalla lista Fare Comune: “Faremo ricorso”

La commissione elettorale ha disposto l’esclusione di Antonio Messina dalla lista Fare Comune, in corsa per le prossime elezioni comunali di Enna. I presentatori della lista, Patrizia Di Mattia e Claudio Parisi, hanno già annunciato il ricorso alle vie giudiziali.

“Interpretazione rigorosa”

«Riterremo che il diritto del candidato di esercitare il proprio elettorato passivo prevalga su una mera e palese distrazione, peraltro non attribuibile al medesimo candidato», hanno dichiarato Di Mattia e Parisi, precisando che la commissione avrebbe operato «un’interpretazione molto rigorosa», senza attivare il soccorso istruttorio come fatto nei confronti di altre liste, «seppur per fattispecie diverse».

Chi è Antonio Messina

Antonio Messina è una figura ben nota nel panorama culturale e sociale di Enna. È presidente della cooperativa La Bottega Culturale, che di recente si è aggiudicata il bando democrazia partecipata con il progetto Luminaria — iniziativa al centro di un ricorso al Tar presentato dall’associazione Arci Petra Aps, poi respinto dai giudici. Il suo nome è legato anche a una vicenda giudiziaria che ha segnato la città: è tra le vittime degli abusi commessi da don Giuseppe Rugolo, sacerdote condannato in appello a tre anni di reclusione.

Le parole di Campanile e Contino

I referenti politici della lista, Campanile e Contino, hanno sottolineato il peso della perdita: «Lo spirito di squadra che anima il percorso politico in corso e il valore del candidato, considerato un riferimento di punta della lista anche per l’impegno culturale e sociale profuso in città, ci impongono una seria riflessione che è in corso». I due hanno poi aggiunto: «Noi non abbiamo mai lasciato fuori nessuno e ci faremo carico del problema, certi che la coalizione non rimarrà indifferente».