Napoli, incendio in un albergo: soccorsi due adulti e due minori

ViviEnna è una testata registrata.Aut. del tribunale di Enna n.100 del 15/02/2002Editore: SiciliaOnDemand SrlVia Castellana Bandiera, 4/a – PalermoTel: 3511369305P.IVA: 06220270828Direttore responsabile: Gaetano ScarioloSiciliaOnDemand è iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) con il numero 24809Fondato dai giornalisti Giuseppe Primavera e Flavio Guzzone© 2023, ViviEnna mail vivienna.it@gmail.com

Questo sito è associato alla