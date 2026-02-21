Aidone, si dimette l’assessore Tespi: in giunta entra Silvia Gangi

Cambio nella squadra di governo di Aidone. L’assessore Angelo Tespi ha rassegnato le dimissioni dall’incarico in Giunta. Alla base della scelta, come spiegato dalla sindaca Annamaria Raccuglia, vi sono “impegni lavorativi e personali” che hanno reso incompatibile la prosecuzione del mandato amministrativo.

La sindaca

La prima cittadina parla di una decisione maturata con senso di responsabilità: “Si tratta di una scelta responsabile – afferma – dettata da esigenze personali e professionali che meritano rispetto”.

Nel ringraziare Tespi per il lavoro svolto, Raccuglia ne sottolinea il contributo all’azione amministrativa: “Resta innegabile il suo spirito di abnegazione nel portare avanti il mandato, svolto con serietà, impegno e onestà, qualità che hanno contraddistinto il suo operato”.

Il nuovo assessore

Contestualmente alle dimissioni, la sindaca ha annunciato il nuovo ingresso in Giunta. A subentrare è Silvia Gangi, indicata come figura giovane e dinamica, pronta a raccogliere il testimone nel segno della continuità. “Proseguirà le iniziative già avviate – evidenzia Raccuglia – e saprà certamente portare nuovo entusiasmo e slancio al gruppo di lavoro”.

La sindaca ha quindi rivolto un messaggio pubblico alla neo assessora: “A Silvia Gangi vanno i più sinceri auguri di buon e proficuo lavoro”. Il riassetto dell’esecutivo comunale si inserisce dunque in una linea di continuità amministrativa, senza modifiche all’indirizzo politico già tracciato