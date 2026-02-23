Al via il cantiere per la nuova sede del Centro per l’Impiego di Piazza Armerina

Sono ufficialmente iniziati i lavori di riqualificazione dell’immobile comunale di via S. Rosalia, nel centro storico di Piazza Armerina, destinato a ospitare la nuova sede del Centro per l’Impiego. L’intervento rappresenta un tassello importante nel piano di riorganizzazione dei servizi pubblici dedicati al lavoro e nella valorizzazione del patrimonio comunale.

Un investimento da 630 mila euro

L’opera è finanziata con 630.000 euro a valere sui fondi FSC 2021–2027 (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) ed è inserita nel Piano di potenziamento dei Centri per l’Impiego previsto dai decreti ministeriali

Si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria finalizzato alla realizzazione della nuova sede del Centro per l’Impiego. Le risorse saranno impiegate per l’adeguamento strutturale dell’edificio, il rifacimento e l’aggiornamento degli impianti, la messa a norma degli ambienti e la riorganizzazione funzionale degli spazi interni, in modo da garantire locali moderni, accessibili e pienamente rispondenti alle esigenze del servizio.

Un unico polo per i servizi del lavoro

La nuova sede consentirà di concentrare in un unico immobile gli uffici regionali attualmente distribuiti in più sedi, migliorando l’efficienza organizzativa e la qualità dell’accoglienza per cittadini e imprese. L’obiettivo è rendere più agevole l’accesso ai servizi legati alle politiche attive del lavoro, dall’orientamento professionale all’incontro tra domanda e offerta.

Parallelamente, la liberazione degli immobili oggi utilizzati permetterà al Comune di destinarli ad altre finalità pubbliche. In particolare, l’Amministrazione intende mettere tali spazi a disposizione delle associazioni cittadine, rafforzando il tessuto sociale e culturale locale.

Le dichiarazioni dell’Amministrazione

«Con l’avvio di questo cantiere compiamo un passo concreto nel percorso di valorizzazione del patrimonio pubblico – dichiara l’Amministrazione comunale –. Non è solo un intervento edilizio, ma una scelta strategica che punta a migliorare i servizi ai cittadini e a rendere più efficiente l’organizzazione degli uffici».

Il sindaco Nino Cammarata sottolinea: «Abbiamo intercettato risorse importanti e le stiamo trasformando in opere utili per la città. Riqualifichiamo un immobile comunale nel cuore del centro storico, rafforziamo i servizi per il lavoro e creiamo le condizioni per offrire nuovi spazi alle associazioni. È un investimento che guarda al presente e al futuro della nostra comunità». L’apertura del cantiere segna dunque un passaggio significativo nel programma di riqualificazione del patrimonio comunale e nel rafforzamento del ruolo istituzionale della città sul territorio