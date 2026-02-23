Sanità, le cure mediche con l’IA, convegno a Enna

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna organizza il congresso ENDOLAB 2026, in programma il 7 marzo al Federico II Palace Hotel. Il titolo dell’iniziativa è “Focus on Colorectal Diseases 2026: dall’esperienza clinica all’intelligenza artificiale”.

La Kore

L’evento è promosso in collaborazione con l’Università Kore di Enna. La direzione strategica dell’ASP, guidata dal direttore generale Mario Zappia, sostiene l’iniziativa nell’ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionale.

Responsabile scientifico è Marcello Fabio Maida, medico dell’ASP e professore associato di Gastroenterologia all’Università Kore. Il congresso prevede la partecipazione di specialisti e ricercatori provenienti da diversi centri italiani.

Il programma

Il programma affronta temi di gastroenterologia, tra cui prevenzione del carcinoma del colon-retto, endoscopia avanzata, malattie infiammatorie croniche intestinali, patologie funzionali e diverticolari, con attenzione all’impiego dell’intelligenza artificiale nella pratica clinica, in particolare nello screening colonscopico, nella caratterizzazione delle lesioni e nei percorsi terapeutici.

Il congresso è accreditato ECM con l’assegnazione di 7 crediti formativi per medici chirurghi. La partecipazione è gratuita fino a un massimo di 70 iscritti, con preregistrazione entro il 20 febbraio 2026 tramite il portale Meeting & Creative.