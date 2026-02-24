Elezioni a Valguarnera, l’ex assessore Dragà passa con La Vardera

Novità in vista delle elezioni amministrative di maggio. L’ex consigliera comunale e assessora di Valguarnera Concetta Dragà ha annunciato la sua adesione a “Controcorrente”, il movimento politico fondato dal deputato regionale Ismaele La Vardera, che sta portando una ventata di novità nel panorama politico siciliano.

E’ stata assessore

Donna di grande chiarezza e trasparenza, Dragà ha sempre sostenuto un modo di fare politica improntato alla legalità e al rinnovamento. È rimasta colpita dalle iniziative di La Vardera, scegliendo di unirsi al movimento senza esitazioni, anche grazie al dialogo con il coordinatore provinciale Francesco Alberghina. In passato, Dragà ha ricoperto incarichi di rilievo: è stata assessora nella Giunta Nocilla e successivamente consigliera comunale sotto la guida di Leanza.

“Ecco perché ho scelto La Vardera”

Oggi opera come mediatrice legale e consulente giuridica, nonché responsabile della Camera di Conciliazione. In una nota, la nuova esponente di Controcorrente dichiara: “Dopo attente riflessioni, ho preso una decisione importante, sia sul piano politico che personale. Controcorrente è l’unico movimento che davvero mi rappresenta. Credo nella trasparenza e nella legalità, e penso che la nostra Sicilia, terra splendida ma spesso travagliata, debba cambiare. È il momento di agire e di costruire insieme una Sicilia più giusta e libera. Controcorrente non è solo un movimento, ma una promessa di cambiamento.” Con questa adesione, si aggiunge un nuovo tassello alla partita politica di maggio. Resta da capire se la nascita di nuove alleanze porterà alla formazione di una terza lista oltre alle due che si preannunciano, o se il confronto si giocherà tutto all’interno dell’area progressista.