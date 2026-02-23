Il video dell’assalto alla banca di Valguarnera, ecco come la banda ha agito

Il furto del bancomat della filiale di Intesa San Paolo di Valguarnera in diretta. Almeno 5 i malviventi intervenuti come emerge nel documento esclusivo di ViviEnna.

La modalità del colpo

L’assalto, sarebbe durato meno di un quarto d’ora. Il camion con l’escavatore a bordo sarebbe arrivato dalla vecchia strada per Aidone, strada San Bartolo Bosco, avrebbe percorso in senso contrario via Sant’ Elena e via Garibaldi e subito dopo il blitz con il carico del bancomat su un furgone sono fuggiti via mentre il camion carrellato lo hanno lasciato in via Martiri d’Ungheria davanti ad un supermercato.

I disagi

Stamani gli operai hanno realizzato un varco dal blocco di mattoni posto a protezione dell’ingresso. Quando apriranno gli sportelli è ancora presto dirlo, si aspetta la conclusione dei lavori mentre resta chiusa Piazza della Repubblica