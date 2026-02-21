Assalto con l’escavatore a Valguarnera: sventrata la banca

Colpo grosso, studiato nei dettagli, messo a segno in pochi minuti. Valguarnera si è svegliata con il rumore ancora nelle orecchie: quello metallico e sordo di un escavatore lanciato contro l’ingresso della filiale di Intesa Sanpaolo in piazza della Repubblica.

Il blitz della banda

È accaduto nel cuore della notte, quando la piazza era deserta e le saracinesche abbassate. La banda ha utilizzato un mezzo da cantiere per scardinare l’ingresso dell’istituto di credito, sfondando vetrate e infissi con una precisione chirurgica. Poi l’obiettivo: lo sportello bancomat.

Il colpo

In pochi minuti lo sportello automatico è stato divelto e trascinato via. Un’operazione fulminea. Secondo una prima stima, ancora in fase di quantificazione ufficiale, all’interno del dispositivo ci sarebbe stata una somma superiore ai 50 mila euro. Ma la cifra esatta sarà accertata solo nelle prossime ore.Il commando, composto presumibilmente da più persone, ha agito con metodo. Dopo aver caricato il bancomat su uno o più mezzi — forse un furgone o un camion — i malviventi si sono dileguati nel buio, facendo perdere le proprie tracce lungo le arterie secondarie che conducono fuori dal paese.Un’azione che porta la firma di professionisti. Non improvvisazione, ma pianificazione. Non una bravata, ma un raid studiato nei tempi e nei movimenti. Gli investigatori non escludono che la banda possa provenire da un’altra provincia, specializzata in questo tipo di assalti con mezzi pesanti.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, che hanno immediatamente avviato i rilievi. Le indagini sono condotte dall’Arma di Valguarnera: al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e degli impianti privati che insistono sulla piazza e sulle vie di fuga.Ogni dettaglio può essere decisivo: i tempi di arrivo, la direzione di fuga, eventuali auto “staffetta”. Si cercano riscontri anche nei comuni limitrofi, nella speranza che qualche telecamera abbia intercettato il convoglio in movimento.

Sgomento a Valguarnera

Non è solo un furto. È un altro colpo alla serenità di una comunità già scossa. Valguarnera vive ore di amarezza e inquietudine. Questo assalto arriva a pochi giorni da un altro episodio che ha segnato profondamente il paese: l’aggressione di gruppo ai danni di un giovane durante i festeggiamenti di Carnevale. Un fatto violento che aveva già incrinato il senso di sicurezza collettivo.Ora la spaccata alla banca riapre ferite e alimenta paure. In piazza della Repubblica, stamattina, lo scenario era quello di un cantiere improvvisato: vetri infranti, detriti, transenne. E lo sguardo incredulo dei cittadini.Valguarnera conta i danni e attende risposte. I carabinieri lavorano senza sosta. La caccia alla banda è appena cominciata.