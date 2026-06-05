Enna, lavori di bonifica sulla Monte-Cantina: due giorni di chiusura al traffico

Due giornate di lavori per la manutenzione e la messa in sicurezza della viabilità lungo la strada di arroccamento Monte-Cantina. Il Comune di Enna ha disposto, per i prossimi 19 e 20 giugno, una serie di limitazioni alla circolazione necessarie a consentire l’esecuzione degli interventi di decespugliamento e scerbamento programmati lungo l’arteria.

Le attività si svolgeranno dalle 7.30 alle 17 e comunque fino al termine delle operazioni, con modifiche temporanee alla viabilità che interesseranno uno dei principali collegamenti tra la zona Monte e il resto della città.

Divieto di transito lungo il tratto interessato

Il provvedimento è contenuto nell’Ordinanza n. 261 del 5 giugno 2026, con la quale l’amministrazione comunale ha istituito il divieto di transito veicolare e pedonale lungo la strada Monte-Cantina, nel tratto compreso tra la rotatoria di via Libertà e l’intersezione con via Pergusa.

La limitazione sarà in vigore nelle fasce orarie interessate dai lavori e resterà operativa fino a cessate esigenze. L’accesso sarà comunque consentito ai residenti e ai titolari delle attività commerciali presenti lungo il percorso interessato dagli interventi.

Percorsi alternativi per raggiungere la zona Monte

Per ridurre i disagi alla circolazione, il Comune ha individuato una serie di itinerari alternativi. Gli automobilisti diretti verso la zona Monte potranno utilizzare via Pergusa, via Roma bassa e Corso Sicilia.

Si tratta di percorsi che consentiranno di mantenere i collegamenti con il centro urbano durante le operazioni di manutenzione, evitando il tratto temporaneamente interdetto al traffico.

Viabilità in uscita e raccomandazioni agli utenti

Per i veicoli in uscita dalla zona Monte sono invece stati indicati i percorsi lungo viale IV Novembre, viale Diaz, Corso Sicilia, via Pergusa, via Mercato e via S. Leonardo.

L’amministrazione comunale invita cittadini e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea che sarà installata nell’area interessata e a programmare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche alla viabilità previste nelle due giornate di intervento.

L’operazione rientra nelle attività periodiche di manutenzione del verde e pulizia delle sedi stradali finalizzate a migliorare le condizioni di sicurezza e il decoro urbano lungo uno dei principali assi di collegamento della città.