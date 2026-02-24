Giornata nazionale del Braille all’Istituto “F.P. Neglia – N. Savarese” di Enna

L’Istituto Comprensivo “F.P. Neglia – N. Savarese” di Enna ha celebrato la Giornata Nazionale del Braille a conclusione del progetto “Occhi sulle dita” che ha coinvolto le classi prime e terze della Scuola Secondaria di Primo Grado.

Il Progetto, voluto dal Dirigente Scolastico Maria Filippa Amaradio e condiviso dal Personale Docente, mira a sensibilizzare gli scolari sull’importanza del sistema Braille di scrittura e lettura tattile per la vita delle persone non vedenti dato che consente loro di fruire di una maggiore autonomia, in primis nell’istruzione; altresì, racconta agli studenti di un modo diverso di “vedere” il mondo. Tale progetto ha previsto diverse attività laboratoriali che hanno anche permesso agli alunni la sperimentazione diretta della scrittura e lettura Braille.

A scuola, in occasione della celebrazione, si è svolta una conferenza a cui hanno partecipato oltre 100 allievi accompagnati dai loro Insegnanti; sono intervenuti:

– Maria Filippa Amaradio, Dirigente Scolastico, che, oltre ad accogliere gli ospiti, ha presentato le classi e i docenti rivolgendo loro un plauso per essersi adoperati con il Braille sottolineando come tale sistema di scrittura e lettura costituisca uno strumento di inclusione.

– Rosa Termine, Docente Referente del Progetto, che ha evidenziato come favorire la conoscenza del codice Braille fa avvicinare gli alunni alla realtà dei compagni con disabilità visive e a vivere le differenze come occasione di crescita per tutti.

– Giuseppe La Porta, Assessore Comunale alla Pubblica Istruzione, che ha sottolineato come, anche nell’ambito della scuola, è compito di ognuno di noi cercare di aiutare le persone con disabilità ed essere attenti ai bisogni speciali dei più fragili.

– Santino Di Gregorio, Presidente della Sezione di Enna dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI), che ha parlato dell’importanza del Braille per una persona non vedente in quanto, mettendolo nelle condizioni di leggere e scrivere, gli permette di emanciparsi ed interagire in qualunque ambito della società civile; inoltre, ha rimarcato che un progetto sul Braille rivolto ad alunni della Scuola del Primo Ciclo significa investire per una società più sensibile e giusta.

– Stefano Salmeri, Ordinario dell’Università Kore di Enna, che ha raccontato la sua esperienza personale affinché gli alunni potessero rendersi conto che anche una persona che non vede può pienamente integrarsi alla pari e, a tale scopo, è indispensabile imparare il Braille -anche se oggi la tecnologia aiuta- che non è superato né discriminatorio ma invece consente di ricucire le distanze; ha ribadito anche che la società deve avvicinarsi ai ciechi ma senza sconti, poiché questo non sarebbe un aiuto, perché come diceva la Pedagogista Maria Montessori “il bambino ci chiede un’unica cosa: aiutami a fare da solo”.

– Maria Martelli, Operatrice dell’UICI, già Docente presso l’Istituto per Ciechi “Ardizzone – Gioeni” di Catania, che ha testimoniato la sua attività di insegnante ad alunni con disabilità visiva, mostrando i sussidi didattici utilizzati; ha, poi, esposto una breve cronistoria di Augusto Romagnoli, Insegnante cieco di Storia e Filosofia e scrittore di diversi libri, che tra i primi pose l’autostima al centro della formazione delle persone con disabilità.

– Fabrizio Russo, Presidente del Consiglio d’Istituto dell’I.C. “Neglia-Savarese”, che ha rammentato come le attività formative aggiuntive sono essenziali momenti di crescita culturale utili anche per la vita sociale e futura lavorativa.

Subito dopo sono stati protagonisti gli alunni che hanno esibito i loro lavori, oltre ad interpretare poesie e comunicare riflessioni sulla disabilità visiva, rivolgendo una particolare attenzione ad una loro compagna non vedente.

Infine, a tutte le classi partecipanti sono stati consegnati gli attestati di merito per avere espletato con trasporto e creatività le attività didattiche previste nel Progetto.

A conclusione della Giornata, l’UICI ha lanciato la quinta edizione del Concorso che vedrà impegnati gli alunni nella produzione di elaborati sulla tematica in argomento; la premiazione dei primi tre classificati avrà luogo in occasione dell’Assemblea dei Soci della Sezione UICI di Enna del prossimo aprile.