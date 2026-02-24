Scuola: si insedia Viviana Assenza alla guida dell’Ufficio di Caltanissetta ed Enna

Si è insediata la nuova dirigente dell’Ufficio V – Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna, Viviana Assenza. L’avvicendamento rappresenta un passaggio rilevante per il sistema scolastico delle due province siciliane.

Chi è la nuova dirigente

Dirigente con funzione ispettiva tecnica, Assenza vanta una consolidata esperienza nell’amministrazione scolastica e una lunga carriera maturata all’interno del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Nel corso degli anni ha ricoperto incarichi di responsabilità, tra cui il coordinamento del servizio ispettivo dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia presso la Direzione Generale di Palermo, la guida dell’Ambito Territoriale di Ragusa e la dirigenza dell’Ufficio II della Direzione Generale dell’USR Sicilia.

I nodi della scuola

Il nuovo incarico segna l’avvio di una fase operativa per le scuole delle province di Caltanissetta ed Enna, in un contesto caratterizzato da criticità logistiche, calo demografico e frammentazione geografica. Tra le priorità annunciate, il rafforzamento del dialogo con le istituzioni locali, i dirigenti scolastici e la comunità educante, con l’obiettivo di promuovere il successo formativo degli studenti e la valorizzazione del merito.