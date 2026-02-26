Barrafranca: incontro su “Memoria nazionale e istituzioni” con il sen. Roberto Menia

Si terrà oggi, 26 febbraio alle ore 18.00, a Barrafranca in Corso Garibaldi (Luogo Panchina Foibe), accanto l’Istituto comprensivo “Europa”, l’incontro pubblico dal titolo “Memoria nazionale e istituzioni”, promosso dal circolo di Fratelli d’Italia di Barrafranca.

Ospite dell’iniziativa sarà il senatore Roberto Menia, promotore della Legge n. 92 del 30 marzo 2004, istitutiva del Giorno del Ricordo, la solennità civile dedicata alla memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

L’ appuntamento rappresenta un momento di riflessione e approfondimento su una pagina significativa della storia nazionale, con particolare attenzione al valore della memoria condivisa e al ruolo delle istituzioni nella sua tutela.

All’incontro interverranno inoltre il senatore Salvo Pogliese, il sindaco di Barrafranca Giuseppe Lo Monaco, il presidente del Consiglio comunale Kevin Cumia, il presidente provinciale FdI Enna Nino Cammarata, la vicepresidente provinciale FdI Enna Melania Scorciapino, il presidente cittadino FdI Boris Marchì, il capogruppo FdI Barrafranca Marzia Bevilacqua, oltre ai consiglieri comunali.

L’iniziativa si inserisce nel solco delle attività promosse dal circolo locale di Fratelli d’Italia per stimolare il dibattito pubblico sui temi dell’identità nazionale, della memoria storica e della responsabilità istituzionale.

Il senatore Menia offrirà ai cittadini l’opportunità di approfondire il significato del Giorno del Ricordo e il percorso legislativo che ha portato al suo riconoscimento ufficiale.



