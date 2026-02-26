Enna Bassa paralizzata: Pd chiede piano urgente per traffico e strade dissestate

La viabilità a Enna Bassa è in condizioni difficili. Le recenti piogge hanno peggiorato una situazione già critica, con strade dissestate e traffico congestionato, mettendo a dura prova residenti e studenti universitari. Secondo il Circolo PD Enna Bassa Milena Rutella, guidato da Lillo Colaleo, la zona soffre da tempo di un sistema viario inadeguato a sostenere la crescente mobilità, aggravata dalla presenza dell’Università e dal flusso derivante dalle deviazioni del traffico autostradale.

La frana in via Civiltà del Lavoro

Il caso più eclatante è quello di via Civiltà del Lavoro, gravemente danneggiata dalla frana provocata dal Ciclone Harry, che ha ulteriormente compromesso la circolazione. Le immagini scattate dai cittadini mostrano pavimentazioni sconnesse, cedimenti strutturali e disagi quotidiani che rendono difficile raggiungere l’ospedale, le università e i centri commerciali della zona.

Le richieste

Per il Pd, è urgente avviare un piano radicale di interventi: rifacimento delle pavimentazioni, nuovi collegamenti per alleggerire il quadrivio, razionalizzazione del traffico e revisione complessiva della viabilità. La priorità è garantire sicurezza e fluidità in un’area cruciale della città, dove ogni giorno migliaia di persone si spostano per motivi di studio, lavoro e salute.



Il circolo del Pd di Enna Bassa sottolinea come la situazione non riguardi solo la mobilità, ma anche la qualità della vita degli ennesi: “Le strade dissestate, il traffico congestionato e i disagi legati all’Università rendono indispensabile un intervento immediato. Serve un piano concreto e strutturale, che restituisca sicurezza e vivibilità a Enna Bassa”.

Tema da campagna elettorale

Il Pd lancia così un allarme politico e amministrativo: la gestione della viabilità diventa un tema centrale anche in vista delle elezioni comunali di maggio.



