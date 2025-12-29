Enna Bassa, buca pericolosa sulla Pergusina: segnalata solo con un triangolo

Una buca pericolosa è comparsa sulla Pergusina, a Enna Bassa, a pochi metri dal cavalcavia mettendo a rischio la sicurezza di automobilisti e motociclisti. Peraltro, si trova in un tratto sensibile, soprattutto perché in prossimità di una struttura sanitaria fondamentale come l’ospedale.

Il triangolo

A segnalare l’insidia sull’asfalto non ci sono transenne, né una segnaletica adeguata, ma soltanto un triangolo stradale poggiato alla meglio: una soluzione improvvisata che appare del tutto insufficiente e che rischia di trasformare una semplice criticità in un potenziale incidente.

Il pericolo

Il triangolo, facilmente spostabile e poco visibile soprattutto nelle ore serali o in caso di pioggia, non garantisce alcuna reale tutela per gli utenti della strada. Il rischio di danni ai veicoli o, peggio ancora, di incidenti è concreto, in particolare per motociclisti e ciclisti, più esposti alle insidie del manto stradale dissestato