Enna Bassa, intitolata ad Alfonsina Strada la pista ciclabile di Viale delle Olimpiadi

Si è svolta in Viale delle Olimpiadi, la cerimonia ufficiale di intitolazione della pista ciclabile di Enna Bassa ad Alfonsina Strada, figura centrale della storia del ciclismo italiano e simbolo del superamento delle barriere di genere nello sport.

Chi è Alfonsina Strada

Alfonsina Strada, nata Alfonsa Rosa Maria Morini, è ricordata per essere stata l’unica donna ad aver partecipato al Giro d’Italia maschile nel 1924. Conosciuta con il cognome del marito, la sua vicenda sportiva ha rappresentato un passaggio significativo nel percorso verso il riconoscimento della parità di genere nel mondo sportivo.

L’intitolazione trae origine da una proposta avanzata dalla sezione di Enna del Soroptimist International Club d’Italia, presieduta dall’architetto Silvana Virlinzi. L’iter, esaminato dalla Commissione Toponomastica comunale e successivamente approvato dall’Amministrazione, si è concluso con l’atto ufficiale odierno.

La cerimonia

Alla cerimonia hanno preso parte l’assessore Giuseppe La Porta, la presidente Virlinzi accompagnata da una delegazione del Soroptimist, alcuni componenti della Commissione Toponomastica e Anna Lattuca, già atleta della storica squadra ennese di pallamano, oggi impegnata sui temi della tutela e dei diritti delle donne nello sport come referente regionale del progetto SAVE (Sport Abuse and Violence Elimination), promosso dall’Associazione Assist.

Nel corso dell’iniziativa è stato inoltre richiamato il tema della mobilità sostenibile, con riferimento alle politiche comunali a favore della ciclabilità urbana. In tale contesto è stato menzionato il progetto “Cicli Solidali”, cofinanziato dalla Fondazione con il Sud e gestito dal CEA Von Humboldt, rappresentato alla cerimonia dalla dottoressa Valentina Di Natale.