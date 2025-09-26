Due pulmini guasti, alunni del Neglia a casa, La Porta, “affittati 2 mezzi, da lunedì niente disagi”

Due guasti ai due pulmini nella disponibilità del Comune di Enna ha costretto diversi alunni dell’istituto Neglia Saverese di Enna a saltare le lezioni, quelle di ieri e di oggi. “Da lunedì – spiega a ViviEnna l’assessore alla Pubblica istruzione, Giuseppe La Porta – non ci saranno disagi perché abbiamo affittato due mezzi per consentire il trasporto degli alunni”.

I guasti ai mezzi

Come è possibile che i due pulmini siano risultati inutilizzabili nello stesso momento? A spiegarlo è lo stesso assessore La Porta. “Uno dei due era soggetto a revisione, purtroppo ci è stato comunicato che l’intervento è stato spostato, in merito al secondo c’era un guasto che speravamo potesse risolversi già in mattinata ma non è stato così”.

Greco (Pd), “grave disservizio”

Sulla vicenda è intervenuto il consigliere comunale del Pd, Marco Greco. “Ho appreso che a causa del guasto di entrambi gli scuolabus comunali, decine di alunne e alunni dell’ “Istituto Neglia Savarese” hanno perso un giorno di lezione per l’impossibilità di recarsi a scuola”. Per Greco, si tratta “di un disservizio gravissimo anche e soprattutto alla luce dei recenti investimenti operati dal Comune e dell’ancor più recente azione ispettiva promossa dal collega Trovato”.