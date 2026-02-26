Lavori urgenti in via Roma: divieti e modifiche alla viabilità dopo le crepe e le proteste

Scatteranno da lunedì 2 marzo i lavori urgenti di ripristino della pavimentazione stradale in via Roma, arteria centrale della città, al centro nelle scorse settimane di polemiche e segnalazioni per le vistose crepe sull’asfalto.

L’ordinanza

Il Comando della Polizia Locale ha reso noto che, con un’ ordinanza sarà istituito il divieto temporaneo di circolazione e di sosta con rimozione forzata in ambo i lati nel tratto compreso tra il civico 1 e il civico 132, da piazza Neglia fino all’intersezione con via Libertà.

Dal 2 al 6 marzo

Il provvedimento sarà in vigore dal 2 marzo al 6 marzo 2026, dalle ore 00.00 alle 24.00, e comunque fino a cessate esigenze. Sarà consentito il transito ai residenti, ai titolari di passi carrabili e alle attività commerciali presenti lungo il tratto interessato, comprese le traverse laterali – via Carmine, via Chiesiola, via Cap. Emma Marcello e via Passo Signore – compatibilmente con l’andamento dei lavori. Per i veicoli diretti verso il quadrivio Monte–viale Diaz, il percorso alternativo previsto è lungo via Roma Bassa fino a piazza Neglia, per poi proseguire in via Legnano, via Trieste e viale Diaz. Un intervento che l’amministrazione definisce necessario e non più rinviabile.

Le crepe e le segnalazioni dei residenti

I lavori rappresentano l’epilogo di una vicenda che si trascina da settimane.Via Roma, una delle strade più trafficate del centro cittadino, presentava fessurazioni evidenti e tratti di pavimentazione deteriorata, con crepe profonde che avevano sollevato preoccupazioni tra automobilisti e residenti.Alcuni cittadini avevano inviato fotografie alla redazione di ViviEnna, documentando lo stato del manto stradale e segnalando il potenziale pericolo per motocicli e ciclomotori, soprattutto nelle ore serali o in caso di pioggia.Le immagini avevano rapidamente fatto il giro delle chat cittadine, alimentando malcontento e richieste di intervento immediato.La soluzione tampone finita sui socialNei giorni scorsi, in attesa dell’avvio dei lavori strutturali, era comparsa una soluzione provvisoria tanto singolare quanto discussa.Per coprire le crepe, era stato adottato un escamotage che alcuni cittadini hanno definito “artigianale” e potenzialmente pericoloso.

Il video

La scena è stata ripresa in un video che ha iniziato a circolare sui social network, diventando virale in poche ore.Nel filmato si vede l’intervento tampone effettuato direttamente sulle fessurazioni, suscitando ironia ma anche preoccupazione. In molti hanno commentato sottolineando come la toppa temporanea non potesse sostituire un intervento strutturale su un’arteria così importante per la viabilità urbana.Le proteste, rimbalzate online, hanno contribuito ad accendere ulteriormente i riflettori sulla situazione.

Ora il cantiere

Con l’ordinanza della Polizia Locale si apre dunque la fase operativa: il cantiere interesserà l’intero tratto tra piazza Neglia e via Libertà, con l’obiettivo di ripristinare in modo definitivo la pavimentazione e mettere in sicurezza la strada. Resta da capire se i tempi previsti – cinque giorni salvo proroghe – saranno sufficienti a completare l’intervento senza ulteriori disagi. Intanto, per residenti e commercianti, si prospettano giorni di inevitabili difficoltà legate alla circolazione, ma anche la prospettiva di una soluzione definitiva a un problema che aveva ormai superato la soglia della tolleranza.