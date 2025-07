Lavori in via Roma ed in prefettura, cambia la mobilità e la sosta, ecco come

I lavori di pavimentazione stradale in via Roma dal 16 al 18 luglio comporteranno dei cambiamenti nella viabilità. La Polizia municipale di Enna ha istituito il divieto temporaneo di transito veicolare e pedonale e la sosta veicolare in ambo i lati del tratto di via Roma bassa compreso tra l’intersezione con la piazza Neglia e l’intersezione con via Libertà, dalle ore 07.00 del giorno 16/07/2025 alle ore 24.00 del giorno 18/07/2025 e comunque fino a cessate esigenze. I veicoli diretti nella zona Monte potranno percorrere la via Legnano. È consentito il transito ai residenti ed ai mezzi di pronto intervento/emergenza.

Lavori in Prefettura

Ci sono altri lavori, tra cui quelli sulla copertura dell’immobile della Prefettura. Anche in questo caso, è stato istituito il divieto di sosta per il giorno 18 luglio 2025 dalle ore 00.00 fino alle ore 18.00 e comunque fino a cessate esigenze, con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli, in tutta la piazza Garibaldi, compresi gli stalli riservati alla Questura ed in via Alessandro Volta, compresi gli stalli adiacenti la ex Banca d’Italia e quelli riservati agli Uffici postali.