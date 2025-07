Cantieri sostenibili, Ance Enna e Assimpredil firmano accordo

Sabrina Burgarello, Presidente di ANCE Enna, e Giovanni Deleo, Presidente di Assimpredil Ance, hanno sottoscritto oggi, nella sede di ANCE, il protocollo del Codice di Condotta CIS – Cantiere Impatto Sostenibile, che sbarca così anche in Sicilia.

Il Codice di Condotta Cantiere Impatto Sostenibile, CIS, ideato da Assimpredil Ance, è nato dalla consapevolezza che il settore delle costruzioni adotta importanti prassi operative riconducibili alle logiche ESG, una solida base per poter promuove un modello di impresa fondato sui principi della sostenibilità che rende più competitive le imprese sul mercato oltre che innovative, che qualifica chi sottoscrive CIS nella gestione del cantiere. Per far crescere una filiera che aderisce pienamente a questa visione è necessario mettere a sistema la cultura dell’impatto sostenibile investendo, in via prioritaria, su un codice comune di condotta che risponde alle logiche ESG e all’Agenda 2030 (Codice di Condotta Cantiere Impatto Sostenibile).

La filiera delle costruzioni è molto ampia e frammentata, ha una prevalenza di piccole e medie imprese, necessita di strumenti diversi da quelli disponibili per le filiere manifatturiere. Il Codice di Condotta è stato adottato anche da altre Associazioni del sistema ANCE che hanno condiviso la messa a disposizione dei loro soci anche della piattaforma digitale di condivisione, di orientamento e interazione su temi e azioni di sostenibilità. Nella piattaforma sono fruibili strumenti operativi concreti e specifici per il cantiere edile. La piattaforma è stata promossa da Assimpredil Ance, realizzata con il contributo di Regione Lombardia, progettata da AIE Servizi insieme alle imprese e alle Università Bicocca e Statale.

Sabrina Burgarello, Presidente di ANCE Enna: “Abbiamo colto l’occasione di sviluppare, anche nel nostro contesto, temi su cui stiamo lavorando da qualche anno, promuovendo la cultura della gestione consapevole delle risorse ed eticamente compatibile. L’esperienza che Assimpredil Ance ha messo a disposizione del sistema ci consentirà di sviluppare ancor di più le politiche associative di sostegno a valorizzazione delle aziende che decideranno di adottare il manifesto programmatico del progetto”

“Siamo orgogliosi – dichiara Giovanni Deleo, Presidente di Assimpredil Ance – delle adesioni di altre Associazioni territoriali del nostro sistema ANCE al codice di condotta volontario Cantiere Impatto Sostenibile, realizzato per la promozione dello sviluppo sostenibile dei cantieri dei nostri soci. CIS propone una visione di sostenibilità che non tocca solo i temi ambientali e di decarbonizzazione, ma include nelle logiche ESG la legalità, il rispetto del contratto di lavoro, la sicurezza ma anche i rapporti con la filiera di fornitura e importantissimo l’impatto sulle comunità sotto il profilo sociale. Il coinvolgimento della governance, come primo impegno degli 8 previsti, è l’obiettivo di crescita a cui le associazioni devono dare massima attenzione, assistenza e accompagnamento dei soci Il cambio di passo verso modelli organizzativi d’impresa sostenibili è un tema cruciale per il nostro settore, sul quale le imprese stanno lavorando da tempo. La sostenibilità è, dunque, un asset fondamentale dei sistemi di governance e delle strategie di business”.

Il progetto prevede che le aziende adottino volontariamente modelli di gestione in grado di sviluppare impegni di sostenibilità su 8 ambiti che saranno classificati in funzione dell’attuazione del protocollo, consentendo di ottenere un certificato di sostenibilità articolato su 3 livelli (argento, oro, platino).