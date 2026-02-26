Leonforte: Al via la sinergia tra Comune di Leonforte e SiciliAntica per la valorizzazione del territorio

Leonforte (EN), 25 Febbraio 2026

Si è insediato oggi il primo “Tavolo Tecnico per la valorizzazione del patrimonio di Leonforte”, un incontro che segna l’avvio di una collaborazione strutturata tra l’Amministrazione Comunale, rappresentata dal Sindaco e dall’Assessore alla Cultura, e i delegati di SiciliAntica.

L’incontro rappresenta il primo di una serie di appuntamenti finalizzati a rafforzare il dialogo tra le istituzioni e il mondo dell’associazionismo scientifico e civile, uniti dall’obiettivo comune di tutelare e promuovere l’identità storica della città a beneficio di tutta la cittadinanza.

I temi al centro del confronto

Durante la seduta sono stati affrontati diversi ambiti d’intervento strategico, con una visione d’insieme che punta alla cura e al rilancio del decoro urbano:

• Tutela e Manutenzione: Definizione di interventi prioritari per la salvaguardia dei monumenti simbolo, la manutenzione del verde pubblico e il ripristino dell’arredo urbano, con un’attenzione specifica alla protezione del patrimonio arboreo storico.

• Identità e Memoria Storica: Analisi delle necessità di restauro per le architetture rurali e i palazzi storici, unitamente a iniziative per la celebrazione della memoria collettiva e il rafforzamento del senso di appartenenza nazionale.

• Sicurezza e Fruizione: Programmazione di interventi di bonifica e messa in sicurezza di siti ipogei e aree di pregio archeologico, al fine di garantirne la piena accessibilità e la pubblica fruizione in totale sicurezza.

• Pianificazione Strategica: Avvio del confronto su protocolli d’intesa per la ricerca archeologica e sulla redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG). In tale ambito, SiciliAntica si pone come interlocutore tecnico qualificato per assicurare che lo sviluppo urbanistico avvenga nel pieno rispetto dei vincoli storici e delle evidenze scientifiche del Centro Storico.

Il tavolo ha ribadito come la bellezza di Leonforte non sia solo un’eredità del passato, ma un motore di sviluppo per il futuro. L’obiettivo comune è trasformare il patrimonio cittadino in un modello di decoro, sicurezza e identità nazionale.

Il tavolo ha già stabilito un cronoprogramma per le manutenzioni ordinarie più urgenti e ha previsto la nomina di figure tecniche di riferimento per istruire le convenzioni di ricerca. Questa collaborazione permanente tra Comune e SiciliAntica si configura come uno strumento operativo essenziale per trasformare il potenziale culturale di Leonforte in una risorsa concreta e fruibile.

Luogo: municipio, Corso Umberto, 231, LEONFORTE, ENNA, SICILIA