Centrodestra, fumata nera sul candidato a sindaco di Enna: ora la palla passa a Palermo

Ancora un rinvio ed ora il Centrodestra si trova in un vero e proprio impasse. Il vertice di ieri, che sarebbe dovuto essere una sorta di rampa di lancio verso le elezioni amministrative ad Enna, si è arenato, specialmente sulla rosa di nomi di possibili candidati a sindaci da cui scegliere quello o quella attorno a cui portare avanti il progetto politici. E così, gli esponenti del Centrodestra si sono dati un altro appuntamento ma ormai sembra che i giochi saranno decisi a Palermo dal tavolo regionale che, contestualmente, gioca più partite sugli altri Comuni siciliani dove si andrà al voto.

Le voci sull’opzione avanzata dalla Lega

In realtà, nelle ore precedenti all’incontro, sarebbe circolata la voce di un opzione vantata dalla Lega sul candidato sindaco, cosa che avrebbe creato qualche malumore tra gli alleati, come riferisce una fonte autorevole a ViviEnna, ma, alla fine, la questione è evaporata nel corso del vertice, a cui non ha preso parte l’assessore Rosario Vasapollo, esponente della Lega ma sarebbero arrivate indicazioni diverse rispetto alle voci su presunte pretese del partito di Salvini.

Chi c’era al vertice: presente anche la Dc

E veniamo ai presenti: Fratelli d’Italia si è presentata con i suoi massimi esponenti, il presidente provinciale, Nino Cammarata e la parlamentare nazionale, Eliana Longi, per il Mpa-Grande Sicilia c’erano l’assessore regionale, Francesco Colianni ed il vicesindaco di Enna, Francesco Comito, Gaetano Di Maggio per Noi Moderati, Antonio Cammarata, plenipotenziario di Luisa Lantieri, per conto di Forza Italia. Al tavolo anche la Dc con il segretario Sebastiano Rampulla e poi la rappresentanza civica con gli assessori Campanile e Scillia, il consigliere Paolo Gloria mentre il Capo di Gabinetto del Comune, Salvatore Sanfilippo era l’uomo dei dipietristi.