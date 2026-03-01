Vigili del fuoco: Enna, in pensione dopo 34 anni il capo reparto Gaetano Di Maggio

Dopo 34 anni di servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il capo reparto esperto Gaetano Di Maggio del Comando provinciale di Enna ha concluso la propria carriera andando in pensione.

Entrato in servizio nel 1992, Di Maggio ha preso parte nel corso degli anni a numerose operazioni di soccorso, operando in prima linea nelle emergenze che hanno interessato il territorio e distinguendosi per professionalità, dedizione e spirito di squadra. Un percorso costruito sul campo, che gli ha consentito di maturare una solida esperienza e di diventare punto di riferimento per colleghi e superiori.

Oltre all’attività operativa, il capo reparto ha contribuito alla crescita professionale di molti giovani vigili del fuoco, trasmettendo competenze tecniche e valori fondati sul senso del dovere e sull’umanità nel rapporto con la cittadinanza.

In occasione dell’ultimo turno di servizio, i colleghi del Comando provinciale hanno organizzato una cerimonia di saluto alla quale hanno preso parte anche i familiari, in un clima di riconoscenza e commozione per una carriera interamente dedicata alla sicurezza della comunità.