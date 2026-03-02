Barrafranca, Fratelli d’Italia ricorda le Foibe con una panchina tricolore. Menia: “Le istituzioni siano presidio della Storia”

Partecipazione attenta e clima di profonda riflessione hanno caratterizzato l’incontro “Memoria nazionale e istituzioni”, organizzato dal circolo locale di Fratelli d’Italia a Barrafranca lo scorso Giovedì 26 Febbraio.

L’ appuntamento ha acceso i riflettori su una delle vicende più dolorose del Novecento italiano, con un focus sulle vittime delle Foibe e sul significato del Giorno del Ricordo.

Ospite dell’iniziativa il senatore Roberto Menia, promotore della Legge 92 del 2004 che ha istituito il Giorno del Ricordo.

Nel suo intervento ha sottolineato come la memoria non debba essere solo celebrazione, ma responsabilità concreta delle istituzioni, chiamate a custodire e trasmettere la storia alle giovani generazioni.

Presente anche il senatore Salvo Pogliese, che ha voluto testimoniare la propria vicinanza al territorio prendendo parte all’incontro, richiamando l’importanza di sostenere iniziative capaci di rafforzare il legame tra memoria storica e impegno istituzionale e sottolineando come il ricordo delle Foibe rappresenti un momento di unità nazionale e di consapevolezza civile.

Tra i presenti il sindaco di Barrafranca Giuseppe Lo Monaco, il presidente del Consiglio comunale Kevin Cumia, il presidente provinciale di Fratelli d’Italia Nino Cammarata, la vicepresidente provinciale Melania Scorciapino, il presidente del circolo Boris Marchí, la capogruppo Marzia Bevilacqua, consiglieri comunali e numerosi cittadini.

Momento particolarmente significativo della serata è stato il riferimento alla panchina tricolore, installata a seguito di una mozione promossa dalla capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, Marzia Bevilacqua, e accolta all’unanimità dalle forze politiche presenti in aula e dall’amministrazione comunale.

Un’iniziativa condivisa che ha voluto tradursi in un segno concreto e permanente in ricordo delle vittime delle Foibe.



A margine dell’evento, il presidente del circolo Boris Marchí ha espresso parole di ringraziamento: «Desidero rivolgere un sentito grazie al senatore Roberto Menia per il contributo offerto e per il ruolo istituzionale dimostrato. Un ringraziamento al senatore Salvo Pogliese per l’attenzione costante verso il nostro territorio. Grazie inoltre al presidente provinciale Nino Cammarata, alla vicepresidente Melania Scorciapino, alla capogruppo Marzia Bevilacqua, al sindaco Giuseppe Lo Monaco e al presidente del Consiglio comunale Kevin Cumia per la presenza e per il contributo offerto su una pagina drammatica della storia della nostra Nazione».

L’iniziativa ha confermato la sensibilità della comunità locale verso i temi della memoria storica, ribadendo il ruolo centrale delle istituzioni nel promuovere consapevolezza e conoscenza condivisa.