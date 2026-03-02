“Formasec S.r.l.*, conclusi con successo i percorsi di formazione Avviso 6 GOL a Enna-Leonforte

Si sono conclusi con esito positivo i percorsi di formazione Avviso 6 promossi da Formasec S.r.l., ente accreditato presso la Regione Siciliana con sede operativa in Viale dell’Unità d’Italia – Enna Bassa (EN).



I corsi, realizzati nell’ambito delle politiche attive del lavoro e in coerenza con le misure del Programma G.O.L., hanno coinvolto numerosi partecipanti del territorio ennese, offrendo loro concrete opportunità di crescita professionale e di inserimento nel mercato del lavoro.



Al termine dei corsi, i partecipanti hanno conseguito attestazioni valide ai fini professionali, rafforzando il proprio profilo occupazionale.

Formasec S.r.l. opera all’interno del Network GTC, rete nazionale d’eccellenza presieduta dal Dott. Ing. Martino Secondo, che coordina competenze multidisciplinari e garantisce elevati standard qualitativi nei processi formativi. In Sicilia, il Network è rappresentato dal Responsabile Regionale Dott. Rossello Flavio, impegnato nello sviluppo territoriale.



«Il nostro impegno – afferma il Dott. Ing. Martino Secondo – è quello di rafforzare il legame tra sistema formativo e tessuto produttivo locale, promuovendo percorsi qualificati che favoriscano l’inserimento lavorativo e lo sviluppo delle competenze strategiche richieste dal mercato».

