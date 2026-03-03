Il principe dei Saiyan arriva a Palermo: Gianluca Iacono al Teatro Jolly con “Vegeta è morto (e l’ho ucciso io)”

La storica voce italiana di Vegeta porta in scena una riflessione brillante tra ironia e cultura pop, mettendo a confronto identità e libertà





Una delle voci più celebri dell’animazione italiana arriva a Palermo. Venerdì 13 marzo 2026 alle ore 20.30 il Teatro Jolly ospita “Vegeta è morto (e l’ho ucciso io)”, lo spettacolo di Gianluca Iacono – storica voce italiana di Vegeta – scritto insieme a FREKT per la regia di Nicola Nocella.

Sul palco prende forma una ribellione personale. Cosa accade quando un attore viene identificato solo con i personaggi che interpreta? Essere la voce di un’icona mondiale può diventare un’ombra ingombrante. I personaggi doppiati da Iacono irrompono nella sua vita, reclamano spazio e attenzione, fino a spingerlo a un gesto estremo. La scena si trasforma in un confronto serrato tra l’uomo e le sue creature, generando un racconto autoironico e sorprendentemente intimo.

Da oltre trent’anni Gianluca Iacono presta la voce a personaggi amatissimi dal pubblico, come Vegeta in “Dragon Ball”, Gordon Ramsay in “Hell’s Kitchen” e “MasterChef”, Marshall Eriksen in “How I Met Your Mother”. Accanto al doppiaggio, c’è una lunga esperienza tra teatro, cabaret e audiolibri, oltre all’attività come docente a Milano. Una carriera costruita sulla versatilità e su una presenza vocale diventata inconfondibile.

La forza dello spettacolo “Vegeta è morto (e l’ho ucciso io)” sta anche nell’impianto scenico: nessuna scenografia tradizionale, ma un universo digitale che prende vita attraverso videoproiezioni. Personaggi animati, ombre che diventano fumetti, dialoghi tra il Gianluca di oggi e quello di ieri.

“Vegeta è morto (e l’ho ucciso io)” fa parte della rassegna teatrale 2025-2026 di Panormos Officina Artistica e L’Incanto di Iris, sviluppando in chiave originale e contemporanea il tema dell’identità, filo conduttore del cartellone. Attraverso la comicità e l’immaginario pop, lo spettacolo racconta la tensione tra persona e personaggio, tra immagine pubblica e dimensione privata, tra essere e apparire.





Biglietti e abbonamenti

Il biglietto per lo spettacolo è acquistabile online sul sito web del Teatro Jolly di Palermo oppure fisicamente al botteghino (in via Domenico Costantino 54/56, aperto dal lunedì al sabato, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30) e ha un costo di 21 euro. Per informazioni e promozioni riguardanti lo spettacolo, contattare su WhatsApp i numeri 091 8545217 e 091 7465443 oppure visitare il sito web di Panormos Officina Artistica, la pagina Facebook e il profilo Instagram.





Luogo: Teatro Jolly, via Domenico Costantino, 54/56, PALERMO, PALERMO, SICILIA