Musica, “Battiti e respiri”, Davide Campisi e Salvo Compagno evocano i suoni del Sud del mondo

A Catania, nel Tinni Tinni Arts Club per “Intermittenze 2026”, sabato 7 marzo alle 21 uno spettacolo con tamburi e percussioni nato dalla ricerca sui ritmi ancestrali del Meridione d’Italia, del Mediterraneo e della world music in generale

Tamburi e percussioni per “Battiti e respiri”, un racconto dalle emozioni profonde e dalle atmosfere ancestrali con il duo formato da Davide Campisi e Salvo Compagno in programma sabato 7 marzo al Tinni Tinni Arts Club (via Scuto 19, zona Castello Ursino) per Intermittenze 2026, quarta edizione della rassegna di musiche trasversali. Inizio ore 21.

“Un progetto – spiegano Campisi e Compagno – che nasce dal desiderio di incontrarsi come percussionisti e di fare incontrare i suoni dei tamburi a cornice e della voce della musica popolare del meridione d’Italia, con i suoni del sud del mondo passando da Africa, India e Sudamerica”.

Da oltre vent’anni, Campisi ha incentrato la sua ricerca sui ritmi ancestrali del sud Italia, del Mediterraneo e della world music in generale. Sui suoi tamburi sperimenta forme sonore e tecniche espressive nuove e contemporanee che in passato hanno trovato spazio nel gruppo di musica etnica “I Petri Ca Addumunu” (di cui è stato membro fondatore) e in una seconda fase, nel suo percorso personale da solista e nelle sue collaborazioni con altri gruppi musicali, per i quali ha partecipato alla realizzazione di prodotti audiovisivi, in qualità di percussionista o di autore ed esecutore di colonne sonore.

Autore e percussionista per e con il gruppo musicale Akkura, Salvo Compagno è insegnante di Percussioni per bimbi e ragazzi svolge anche attività di formazione per docenti e operatori professionali. Ha collaborato con artisti come Moreno Veloso, Cesare Basile, Ut Comma, Mario Incudine, Antonella Ruggiero, Massimo De Maria, Taberna Mylensis, Jerusa Barros, Teatro Ditirammu, Orchestra Jazz Siciliana (Fondazione Brass Group), Edoardo De Angelis, Lucilla Galeazzi, Hevia, Simone Cristicchi, Ruggiero Mascellino, Rita Marcotulli, Massimo La Guardia, DonSettimo, Toti Poeta, Lucina Lanzara, Aida Satta Flores, , Gianni Gebbia, Davide Enia, Orchestra Jazz del Conservatorio di Palermo, Roy Paci, Alejandra Bertolino Garcia, Francesca Incudine, Fabrizio Cammarata e Antonio Di Martino.

Il progetto “Intermittenze”, a cura di Mario Gulisano e con la collaborazione di Maurizio Cuzzocrea, è stato realizzato con il contributo della Regione Siciliana – Assessorato Turismo e Spettacolo; di Puglia Sounds – Puglia Culture; e dell’Istituto Finlandese (Roma). Biglietti: concerti da 5/10 euro al botteghino; live meditativi 10 euro; posti limitati. Info/Whatsapp 345 5206150 www.associazione-darshan.it

Nella foto: Davide Campisi e Salvo Compagno con Battiti e Respiri a Segesta



