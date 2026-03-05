Festa delle Donne, il Pd ricorda Milena Sciuto Rutella

Domenica 8 marzo 2026, alle ore 11:00, in occasione della giornata Internazionale della donna, il Partito Democratico della città di Enna si recherà presso il Cimitero Comunale per deporre una corona di fiori sulla tomba della compagna Milena Sciuto Rutella, ricordandone la memoria e l’esempio politico.

Militante del PCI, PDS, DS e PD, amministratrice locale e docente, Milena Sciuto Rutella ha dedicato la propria vita alle battaglie civili per i diritti delle donne, dal divorzio alla fine degli aborti clandestini.

Invitiamo istituzioni, associazioni e cittadine e cittadini a partecipare a questo momento di memoria e riflessione.



