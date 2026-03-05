Sanità, operativo il centro prelievi nella Casa della Comunità di Nicosia

È entrato in funzione il centro prelievi per esami di laboratorio nella Casa della Comunità di Nicosia. Il servizio è operativo da lunedì 2 marzo nella struttura di piazza Francesco di Paola e sarà attivo tre giorni a settimana: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8 alle 10.30.

L’inaugurazione

La struttura era stata inaugurata lo scorso 16 gennaio alla presenza dell’assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni e del direttore generale dell’Asp di Enna Mario Zappia.

Il nuovo punto prelievi si aggiunge ai servizi già attivi nella struttura, tra cui la Guardia medica, trasferita nei nuovi locali nelle settimane successive all’inaugurazione.

L’attivazione del servizio rientra nel modello di assistenza territoriale che l’Asp sta sviluppando per rafforzare la sanità di prossimità, con l’obiettivo di offrire ai cittadini servizi sanitari sul territorio e ridurre il ricorso agli ospedali per prestazioni di base.

Prenotazioni

L’accesso al centro prelievi potrà avvenire sia tramite prenotazione sia in modalità diretta. I cittadini non esenti dal ticket dovranno effettuare il pagamento delle prestazioni presso una delle strutture abilitate presenti sul territorio.

Continuerà intanto a operare regolarmente il centro prelievi già attivo presso l’Ospedale Basilotta, senza variazioni nei servizi offerti.