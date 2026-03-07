Referendum sulla giustizia, manifestazione per il No al Camilleri di Troina

Domenica 8 marzo, alle ore 17, al Cineteatro Andrea Camilleri di Troina manifestazione della società civile a sostegno del No al referendum costituzionale di riforma dell’ordinamento giudiziario con Alfio Giachino, Piergiacomo La Via, Antonio Malaguarnera, Antonio Allegra Filosico, Maria Stefania Marino e Fabio Venezia.

Le ragioni del No al referendum

I sostenitori del No al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo su norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare, sono contrari allo smembramento del governo della magistratura.

Il Consiglio Superiore della Magistratura (Csm) è soppresso e smembrato in tre distinti organi per l’esercizio delle relative funzioni: Csm dei giudici, Csm dei pubblici ministeri e Alta corte di disciplina.

Il tema della separazione delle carriere

La separazione tra magistratura requirente e giudicante, che si sarebbe potuta fare con legge ordinaria, anche creando due distinte sezioni nell’ambito di un unico Csm, non ha nulla a che vedere con processi ed errori giudiziari.

Nel 50 per cento dei casi, il giudice assolve l’imputato rinviato a giudizio dal pubblico ministero. Questo sta a dimostrare che il giudice non si lascia influenzare dal pubblico ministero.

La separazione delle carriere poteva essere fatta senza toccare la Costituzione. La separazione delle carriere è un pretesto per manomettere l’assetto costituzionale del Csm.

Critiche al percorso parlamentare della riforma

Per i sostenitori del No è criticabile anche la modalità con la quale è stata approvata dal Parlamento la legge di riforma costituzionale della magistratura.

La legge di riforma costituzionale dell’ordine giudiziario è stata imposta dal Governo al Parlamento, che l’ha approvata così come gli è stata presentata, con il solo consenso dei deputati e senatori della maggioranza di governo senza alcuna discussione con le forze di opposizione.

Il ruolo del Parlamento e la Costituzione

La funzione rappresentativa del Parlamento è stata mortificata dall’invadenza dell’esecutivo in un atto fondamentale che modifica l’equilibrio tra i poteri dello Stato a favore dell’esecutivo e a danno del legislativo e del giudiziario.

La Costituzione della Repubblica Italiana è il patto stipulato 80 anni fa da tutte le forze politiche antifasciste di ispirazioni diverse – democristiani, liberali, repubblicani, socialisti e comunisti – allora presenti all’Assemblea Costituente.

La Costituzione Repubblicana non dovrebbe essere modificata solo dalla maggioranza di governo, ma da tutte le forze politiche presenti in Parlamento che devono trovare una sintesi. Dal Parlamento, e non dal Governo, vanno fatte le modifiche alla Costituzione Repubblicana.