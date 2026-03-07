Super Diesel a Enna: 1,99 al litro, i costi della guerra pesano già sulle tasche delle famiglie

Vuole fare il pieno e resta quasi di stucco: il display di due distributori ad Enna segnano 1,999 euro al litro per il gasolio. Non è una distrazione, non è un errore di stampa. È la nuova normalità imposta da un conflitto che nasce a tremila chilometri di distanza — nelle acque tormentate dello Stretto di Hormuz — e arriva a pesare, centesimo dopo centesimo, nel portafoglio di ogni famiglia ennese che sale in macchina.

Enna: mappa del caro carburante

La fotografia scattata alle pompe di carburanti ennesi racconta un’impennata che inquieta. In un altro distributore il prezzo scende di poco: 1,969 euro, in un altro si arriva a 1,959. Non va meglio sul fronte della benzina: il prezzo più alto in città tocca quota 1,839 euro al litro.

Sicilia: il rincaro più veloce d’Italia

Enna non è un caso isolato: è l’epicentro locale di una fiammata che sta bruciando l’intera isola. Secondo un’analisi dell’Unione Nazionale Consumatori (UNC) elaborata sulle medie regionali pubblicate quotidianamente dal MIMIT, tra il 4 e il 6 marzo la Sicilia ha registrato il rincaro del gasolio più rapido dell’intera penisola: +11,6 centesimi al litro in soli due giorni, pari a quasi 6 euro in più per ogni pieno da cinquanta litri. Il prezzo medio del gasolio nell’isola ha così raggiunto quota 1,921 euro al litro, posizionando la Sicilia all’ottavo posto nella classifica nazionale per livello assoluto di prezzi.

Il quadro nazionale: guerra, accise e speculazioni

Il caro carburante non è questione solo siciliana. A livello nazionale, il gasolio ha superato gli 1,8 euro al litro toccando i massimi da oltre due anni, e la benzina si attesta stabilmente oltre 1,7 euro. A innescare la corsa è stato l’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele all’Iran del 28 febbraio, con la conseguente chiusura dello Stretto di Hormuz da parte dei Pasdaran. Dallo stretto transitano ogni giorno circa 20 milioni di barili di greggio — il 20% dell’offerta mondiale — e una quota rilevante del gas naturale liquefatto diretto verso l’Europa.

Il petrolio Brent ha sfondato quota 90 dollari al barile, mentre il gas naturale sull’indice TTF di Amsterdam ha fatto registrare un balzo del 22% in una sola seduta. Dal 1° gennaio 2026 è entrata in vigore anche la parificazione delle accise su benzina e gasolio — entrambe a 672,9 euro per mille litri — che ha già determinato un aumento strutturale per i possessori di veicoli diesel.

Ma la guerra giustifica davvero ogni rincaro? La risposta, scomoda per le compagnie petrolifere, è: no, o almeno non del tutto. Il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona, parla apertamente di possibili speculazioni e ha chiesto al governo un intervento immediato con controlli della Guardia di Finanza presso compagnie petrolifere e distributori. Una voce che trova eco nell’analisi tecnica dell’ingegner Tuccio D’Urso, già dirigente generale del Dipartimento Energia della Regione Siciliana: il carburante oggi erogato in Sicilia proviene da scorte di greggio acquistato prima dell’escalation, importato prevalentemente da Algeria e Libia attraverso rotte che non passano per Hormuz. In pratica, il prezzo di mercato cresce, ma il costo reale di produzione per le raffinerie siciliane non è cambiato — almeno per ora.

Il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, ha confermato alla Camera che il meccanismo di monitoraggio del Garante dei prezzi è stato attivato, con segnalazioni alla Guardia di Finanza per i casi anomali, e ha convocato riunioni urgenti sul tema. Anche Assoutenti ha presentato una segnalazione all’Antitrust.

Le famiglie ennesi e siciliane: la guerra arriva al portafoglio

Per una famiglia ennese — dove l’automobile non è un lusso ma una necessità strutturale in una città che conta su un trasporto pubblico fragile e su distanze tra quartieri tutt’altro che trascurabili — ogni centesimo al litro si traduce in decine di euro all’anno. Secondo le stime di Federconsumatori, gli aumenti diretti del carburante produrranno un aggravio di circa 94 euro annui per chi possiede un’auto a gasolio. Ma il conto complessivo è più pesante: considerando i rincari indiretti sui beni di consumo trasportati su gomma (che in Italia coprono l’86% del totale delle merci), si arriverà a un aggravio complessivo di 186,64 euro a famiglia ogni anno.

In uno scenario di crisi prolungata, il Codacons stima che un aumento dell’inflazione di un punto percentuale si traduca in una stangata da circa mille euro l’anno per famiglia tra bollette, carburanti, beni di consumo e costo dei mutui. Uno scenario non fantapolitico: il capo economista della BCE, Philip Lane, ha avvertito che un conflitto prolungato potrebbe portare l’inflazione nell’Eurozona al 3,5%. In Italia, le stime di febbraio dell’Istat segnalano già un’accelerazione — +0,8% su base mensile, la più alta da ottobre 2022 — ma il dato non incorpora ancora l’impatto pieno della crisi di Hormuz.

L’effetto domino: chi paga il conto oltre ai motoristi

Il gasolio costoso non è una questione che riguarda solo chi guida. È un moltiplicatore di crisi che attraversa l’intero sistema economico locale e nazionale. I settori più esposti, in ordine di impatto immediato, sono:

Autotrasporto. La CNA Fita Sicilia stima un aggravio di 3.000 euro per singola impresa nel breve periodo, con punte superiori ai 15.000 euro se la crisi dovesse perdurare oltre i prossimi mesi. Un settore che in Sicilia è la spina dorsale della distribuzione di ogni bene, dai supermercati ai cantieri edili.

Pesca e agricoltura. Due pilastri dell’economia siciliana che dipendono in modo massiccio dal gasolio: i motori dei pescherecci e i trattori nei campi ennesi. I costi di produzione si impennano e il rischio è che il peso venga scaricato a breve sui prezzi al consumo di ortofrutta, pesce e prodotti locali.

Grande distribuzione e commercio al dettaglio. I costi di trasporto delle merci crescono, e l’effetto si trasferisce rapidamente sugli scaffali. Il Codacons prevede un aumento dei prezzi dei beni alimentari nell’ordine dell’8%, un dato che per le famiglie ennesi — con redditi medi tra i più bassi del Centro-Sud — si traduce in un’erosione concreta del potere d’acquisto.

Bollette energetiche. Il gas naturale ha già segnato un rally del 53% in due sedute di borsa. Secondo le analisi di Facile.it, la crisi Iran costerà alle famiglie italiane 166 euro in più all’anno tra gas ed elettricità, portando la spesa media annua a circa 2.593 euro.

Industria e manifattura. A livello nazionale, il Centro Studi Conflavoro stima un impatto complessivo fino a 33 miliardi di euro in sei mesi nello scenario peggiore di blocco prolungato di Hormuz. Nelle filiere energivore — vetro, acciaio, ceramica, chimica — si prospettano cali produttivi fino al 20% e fino a 200.000 posti di lavoro a rischio.

Mutui e tassi di interesse. Un’inflazione in salita rende più complicati i tagli dei tassi da parte della BCE, con potenziali ricadute sui mutui a tasso variabile — un fronte che in Sicilia, con la sua elevata percentuale di famiglie proprietarie di immobili ipotecati, pesa in modo non trascurabile.

La strada davanti: resistere o intervenire?

Mentre ad Enna bassa l’automobilista di turno stringe i denti davanti al display del distributore, i tavoli istituzionali si moltiplicano senza ancora produrre risposte concrete. La CNA Fita Sicilia chiede alla Regione l’istituzione di un fondo regionale a fondo perduto — pari al 30% delle scorte — per sostenere le imprese di autotrasporto. Sul piano nazionale, l’Unione Nazionale Consumatori propone un taglio immediato di 10 centesimi sulle accise dei carburanti, mentre la CNA chiede al governo un credito d’imposta straordinario finanziato dall’extra gettito IVA già incassato grazie ai rincari.

In un territorio come quello ennese — dove la distanza fisica e l’assenza di alternative modali rendono l’automobile non una scelta ma un obbligo quotidiano — il caro carburante smette di essere una voce contabile e diventa un problema sociale. E quando la pompa di benzina comincia a sembrare un lusso, la domanda da porre non è solo ai mercati finanziari o alle cancellerie mediorientali. È a chi dovrebbe tutelare i cittadini di una provincia che, da decenni, aspetta qualcosa di meglio.