Referendum sulla giustizia, i vertici di FdI a Piazza Armerina per il Sì

Straordinaria partecipazione di cittadini all’incontro pubblico di venerdì dedicato al Sì al referendum sulla giustizia, svoltosi presso il, gremito in ogni ordine di posti. Dopo i saluti iniziali del presidente del Circolo dott. Giovanni Bologna, del capogruppo in consiglio avv. Roberta Orlando e della responsabile provinciale del dipartimento giustizia, avv. Marzia Bevilacqua,

Ad aprire i lavori è stato il presidente provinciale di FdI Enna, l’avv. Nino Cammarata. Sono poi intervenuti l’on. Giorgio Assenza, presidente del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia all’ARS e per vent’anni presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa, l’europarlamentare Ruggero Razza, anch’egli avvocato, e l’on. Longi.

A concludere l’incontro è stato il sen. Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, che ha sottolineato come la riforma della giustizia rappresenti il compimento di un impegno assunto con gli italiani nel programma elettorale che ha portato alla guida del Governo.

L’ampia partecipazione registrata conferma l’attenzione e l’interesse dei cittadini verso un tema centrale per il futuro del Paese come la riforma della giustizia.

Al termine dell’incontro il Ministro Musumeci ha inoltre incontrato le associazioni di Protezione civile del territorio, che lo hanno accolto con un omaggio e con il loro saluto istituzionale. Il Ministro ha ringraziato i volontari per il prezioso lavoro che svolgono quotidianamente al servizio della popolazione e delle comunità.