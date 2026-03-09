Lavori all’ex Mulino di Enna, Comune dispone i divieti

Il Comando della Polizia Locale di Enna comunica che, al fine di consentire la manovra ed il posizionamento di una betoniera, nell’ambito dei lavori attualmente in corso e relativi alla ristrutturazione dei locali “ex Mulino” di Piazza Coppola, con propria ordinanza n. 112 del 9/03/2026 ha disposto l’istituzione, per il giorno 12/03/2026 dalle ore 7.00 alle ore 18.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, del divieto temporaneo di transito veicolare e di sosta con rimozione forzata nella Via Candrilli e nella Piazza Coppola.