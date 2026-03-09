Violenze sui genitori, figlio ammonito dal Questore

Un provvedimento di ammonimento per atti di violenza domestica è stato emesso dal Questore di Enna, Cono Incognito, nei confronti di un uomo originario di Nicosia, ritenuto responsabile di comportamenti aggressivi e prevaricatori nei confronti degli anziani genitori.

Le indagini della polizia

La misura è stata eseguita nei giorni scorsi dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nicosia, al termine di un’attività di accertamento avviata dopo una segnalazione giunta agli uffici di polizia.

Secondo quanto emerso dalle verifiche degli investigatori, all’interno del nucleo familiare si sarebbe protratta nel tempo una situazione di forte disagio, caratterizzata da atteggiamenti intimidatori e condotte vessatorie nei confronti dei due anziani.

Le violenze sui genitori

Gli agenti hanno quindi avviato un’attività investigativa che ha consentito di ricostruire una serie di episodi di sopraffazione e comportamenti violenti, messi in atto in maniera sistematica dall’uomo nei confronti dei genitori.Alla luce degli elementi raccolti, il Questore ha disposto l’ammonimento per violenza domestica, una misura di prevenzione che consente di intervenire tempestivamente per tutelare le vittime e interrompere situazioni di rischio all’interno delle mura domestiche.Il provvedimento rappresenta un formale richiamo nei confronti dell’autore delle condotte, con l’intimazione a cessare immediatamente ogni comportamento violento o intimidatorio.