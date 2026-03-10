Viabilità, ripartono i lavori sulla Sp 130: completamento previsto prima dell’estate

Con il miglioramento delle condizioni meteo dopo il lungo periodo di piogge invernali, riprendono i lavori di manutenzione sulla rete stradale provinciale del capoluogo. È stato riaperto il cantiere sulla Sp 130, arteria considerata strategica per il collegamento tra l’area di Pergusa e la SS 117 bis in direzione di Enna e Caltanissetta.

Gli interventi di consolidamento dell’asse stradale erano stati rallentati dalle persistenti precipitazioni degli ultimi mesi, che da un lato hanno favorito il ripristino delle riserve idriche e l’agricoltura, ma dall’altro hanno impedito l’avanzamento dei cantieri a causa delle condizioni del terreno. Le lavorazioni, infatti, richiedono superfici asciutte per garantire qualità e sicurezza.

Sopralluogo tecnico sul cantiere

Questa mattina il consigliere provinciale Salvatore Cappa ha effettuato un sopralluogo sull’area dei lavori insieme al progettista e al responsabile unico del procedimento, l’ingegnere Claudio Catania, e al geometra Mario Perticaro. L’incontro è servito a verificare il riavvio delle attività e a fare il punto sul cronoprogramma degli interventi.

La ditta esecutrice, N.G.A. Srl Costruzioni, che si è aggiudicata l’appalto per la manutenzione straordinaria di cinque strade provinciali nel territorio del capoluogo, ha confermato l’obiettivo di completare i lavori sulla Sp 130 entro l’inizio dell’estate.

Interventi su più arterie provinciali

L’appalto, del valore complessivo di circa 2 milioni e 525 mila euro, riguarda una serie di importanti collegamenti viari della zona. Nel dettaglio gli interventi interessano:

la Sp 1 , che collega Enna con l’area di Enna Bassa e il bivio Misericordia – Scalo ferroviario;

, che collega Enna con l’area di Enna Bassa e il bivio Misericordia – Scalo ferroviario; la Sp 54 Parasporino-Cannavò ;

; l’ex strada regionale n. 3;

la stradella di servizio dell’Autodromo di Pergusa;

la Sp 130 Bruchito-Zagaria ;

; la Sp 81, dal bivio Vannelle fino all’innesto con la SS 117 bis e la 81 bis.

Proprio sulla Sp 81 bis le attività sono iniziate oggi con la rimozione delle barriere di sicurezza esistenti.

Obiettivo migliorare la viabilità

Gli interventi di manutenzione straordinaria, finanziati con decreto interassessoriale, prevedono la sistemazione del piano viario – attualmente particolarmente ammalorato – la pulizia e il ripristino dei presidi idraulici e l’installazione di nuove barriere di sicurezza.

Secondo i tecnici, la riapertura della Sp 130 potrà contribuire a decongestionare il traffico in ingresso e uscita da Enna Bassa, migliorando complessivamente la rete viaria del capoluogo